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02.11.2018 23:01
Рубрика: В мире

Трамп ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем

США все ближе к заключению торгового соглашения с Китаем, считает глава Белого дома Дональд Трамп. И, по его мнению, это будет выгодно для Соединенных Штатов.

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"Мы все ближе с Китаем, - передает РИА Новости ответ Трампа на вопрос СМИ о перспективах отношений с Пекином. - Они очень хотят заключить сделку. Это будет честная сделка. Это будет выгодная сделка для Америки".

Напомним, что ранее Вашингтон ввел 25-процентную пошлину на импорт целого ряда товаров из Китая. Пекин ответил тем же и с тех пор экономические связи между странами нуждаются в перезагрузке.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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