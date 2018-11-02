Трамп ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем

США все ближе к заключению торгового соглашения с Китаем, считает глава Белого дома Дональд Трамп. И, по его мнению, это будет выгодно для Соединенных Штатов.

"Мы все ближе с Китаем, - передает РИА Новости ответ Трампа на вопрос СМИ о перспективах отношений с Пекином. - Они очень хотят заключить сделку. Это будет честная сделка. Это будет выгодная сделка для Америки".

Напомним, что ранее Вашингтон ввел 25-процентную пошлину на импорт целого ряда товаров из Китая. Пекин ответил тем же и с тех пор экономические связи между странами нуждаются в перезагрузке.