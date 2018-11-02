Трамп пообещал, что военные не будут обстреливать караван мигрантов

Американские военные не будут стрелять по каравану мигрантов, который направляется через Мексику к границе, если те будут кидаться камнями в силовиков. При этом он пригрозил нарушителям арестами.

"Они не должны открывать огонь, - передает РИА Новости слова американского президента. - Я не хочу, чтобы эти люди бросали камни. Что они сделали мексиканским военным и полицейским - очень плохо".

Напомним, что толпы мигрантов в несколько тысяч человек идут из Гондураса и Сальвадора через Мексику к американской границе и во время движения уже отмечались стычки с полицией.