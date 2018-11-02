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02.11.2018 12:39
Рубрика: Экономика

Названы самые востребованные направления на праздники

Текст: Евгений Гайва
Спрос на туры в период ноябрьских выходных в этом году вырос на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за счет нескольких крупных компаний, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Увеличили объемы продаж туров те компании, которые добавили в осенне-зимнюю полетную программу новые направления с собственной чартерной перевозкой.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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В рейтинг самых востребованных стран в ноябре с захватом Дня народного единства в этом году вошли Турция, Россия и Таиланд, ОАЭ, Гоа, Вьетнам и Иордания. Россияне по-прежнему отдают предпочтения пляжным направлениям, а для коротких экскурсионных поездок выбирают Чехию, Италию. В этом году добавились также прибалтийские страны.

Если сравнить с прошлым годом, то можно заметить, что из числа лидирующих направлений ушли Израиль, Кипр и Доминикана. Как считают эксперты АТОР, повлияли экономические факторы: туристы стремятся экономить.

Продажи экскурсионных туров по России на ноябрьские праздники выросли на пять процентов по сравнению с прошлым годом. Это произошло также за счет нескольких крупных туроператоров.

По внутренним направлениям с большим отрывом лидирует Сочи. Также популярны Крым и Минеральные Воды, предлагающие санаторно-курортное лечение. Также традиционно пользуются спросом экскурсионные направления, такие как Санкт-Петербург, Москва, Казань и "Золотое кольцо".

Экономика Туризм
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