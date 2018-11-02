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У комедийного боевика "Телохранитель киллера" появится продолжение

НОВОСТЬ02.11.2018, 12:30
Текст:   Козьма Лоханкин

У прошлогоднего комедийного боевика "Телохранитель киллера" с Сэмюэлом Джексоном, Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек появится сиквел.

Фото: kinopoisk.ru
Ридли Скотт начал работать над продолжением "Гладиатора"

Как сообщает /Film, все трое вернутся к своим ролям в грядущем продолжении, которое теперь заявлено официально.

Отмечается, что действие на этот раз развернется на Амальфитанском побережье в Италии. Сценарий напишут Брэндон и Филипп Мерфи.

Режиссерское кресло вновь займет Патрик Хьюз, помимо первой части, снявший третий фильм из серии "Неудержимые".

О сроках пока ничего неизвестно.

С рецензией "Кинократии" на фильм "Телохранитель киллера" можно ознакомиться здесь.

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