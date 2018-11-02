У комедийного боевика "Телохранитель киллера" появится продолжение

У прошлогоднего комедийного боевика "Телохранитель киллера" с Сэмюэлом Джексоном, Райаном Рейнольдсом и Сальмой Хайек появится сиквел.

Как сообщает /Film, все трое вернутся к своим ролям в грядущем продолжении, которое теперь заявлено официально.

Отмечается, что действие на этот раз развернется на Амальфитанском побережье в Италии. Сценарий напишут Брэндон и Филипп Мерфи.

Режиссерское кресло вновь займет Патрик Хьюз, помимо первой части, снявший третий фильм из серии "Неудержимые".

О сроках пока ничего неизвестно.

С рецензией "Кинократии" на фильм "Телохранитель киллера" можно ознакомиться здесь.