Украина получит 200 тысяч долларов на популяризацию культуры США

Посольство США в Киеве объявило программу грантов для поддержки украинских культурных проектов.

Для участия в конкурсе грантов, общая сумма который составляет 200 тысяч долларов, необходимо соблюдать определенные требования.

"Все проекты должны быть направлены на популяризацию американской культуры на Украине или освещение американо-украинского сотрудничества в области культуры и искусства", - отмечается в документе, передает RT.

Получить финансирование могут только программы США или Украины. Третьи страны не допускаются к участию в конкурсе, подчеркнули в диппредставительстве.