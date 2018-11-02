Умер олимпийский чемпион-1980 по тяжелой атлетике Юрий Варданян

На 63-м году жизни скончался чемпион Олимпийских игр-1980 Юрий Вардянян. Об этом сообщает агентство "Sputnik Армения".

Юрий Варданян не только принес советской сборной "золото" домашней Олимпиады. Он также семь раз становился чемпионом мира, пять раз - чемпионом Европы, четырежды - чемпионом СССР. На его счету 43 мировых рекорда за карьеру.

Еще до Олимпиады, в 1977 году, Варданяну было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР, а в 1994 году его включили в Зал славы тяжелой атлетики. В последний годы именитый спортсмен занимался политической деятельностью: в 2013-2014 годах он был министром спорта и по делам молодежи Армении, а затем до 2017 года он занимал должность посла Армении в Грузии. Скончался Варданян в США, сейчас решается вопрос транспортировки его тела на родину.