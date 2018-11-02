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02.11.2018 22:05

В Брянской области появится кожевенное производство

Текст: Анна Скрипка (Брянск)
К концу года в Брянской области откроется кожевенный завод. В рамках Славянского международного экономического форума, посвященном цифровым технологиям, об этом заявил генеральный директор агрохолдинга "Мираторг" Виктор Линник.

Основными потребителями продукции предприятия станут не только производители галантереи, но и автостроительные заводы, которые считаются мировыми гигантами отрасли. Линник отметил, что именно "цифра" позволит не только контролировать качество нового для холдинга продукта, но и продавать его, подтверждая соответствие множеству требований, включая так называемый стандарт гуманного отношения к животным.

Фото: Агентство АКМ
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- Именно технические барьеры возникают на пути нашей продукции за рубеж, - отмечает Линник. -  Цифровые технологии обеспечивают нам прослеживаемость: мы можем показать, где произвели тот или иной кусок мяса. Таким образом, нам становятся открыты многие рынки.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что внедрение цифровых технологий одним из представителей отрасли, становится поводом такой же модернизации для других.

- Как только одна компания применила точное земледелие, другие стали смотреть. И прошло два-три года, за ним последовали другие, - отметил он. - Нельзя цифровизацию насаждать сверху, заставлять. Важен пример.

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