В iOS 12.1 нашли уязвимость, позволяющую обойти пароль

Новая возможность, которая появилась на "яблочных" гаджетах вместе с релизом iOS 12.1, оказалась лазейкой для хакеров. Как выяснил пользователь Videodebarraquito, групповые звонки в FaceTime открывают доступ к контактам владельца iPhone без пароля.

Как это можно сделать, запечатлено на видео.

Если смартфон заблокирован, можно попросить Siri набрать номер какого-нибудь телефона по цифре. Далее, во время дозвона нужно включить FaceTime. После этого выбрать в меню функцию "Добавить собеседника", которая откроет, через нажатие на значок +, полный доступ к списку контактов. При этом верификация не потребуется.

Эксперт уточнил, что взлом возможен, если дозвон будет идти именно на iPhone, иначе способ не сработает.

Как уточняет The Hacker News, этот метод обхода пароля для доступа к контактам работает на всех моделях iPhone, включая iPhone X и XS, где установлена iOS 12.1. Пользователям остается ждать выхода очередного обновления ОС, где проблема должна быть решена.

Ранее эксперт обнаружил в iOS 12, возможность обойти защиту с помощь Siri и VoiceOver и получить доступ к фото и контактам.