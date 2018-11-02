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В iOS 12.1 нашли уязвимость, позволяющую обойти пароль

02.11.2018,  
12:11
Текст:  Виктория Чернышева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Новая возможность, которая появилась на "яблочных" гаджетах вместе с релизом iOS 12.1, оказалась лазейкой для хакеров. Как выяснил пользователь Videodebarraquito, групповые звонки в FaceTime открывают доступ к контактам владельца iPhone без пароля.

Как это можно сделать, запечатлено на видео.

Если смартфон заблокирован, можно попросить Siri набрать номер какого-нибудь телефона по цифре. Далее, во время дозвона нужно включить FaceTime. После этого выбрать в меню функцию "Добавить собеседника", которая откроет, через нажатие на значок +, полный доступ к списку контактов. При этом верификация не потребуется.

Эксперт уточнил, что взлом возможен, если дозвон будет идти именно на iPhone, иначе способ не сработает.

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Как уточняет The Hacker News, этот метод обхода пароля для доступа к контактам работает на всех моделях iPhone, включая iPhone X и XS, где установлена iOS 12.1. Пользователям остается ждать выхода очередного обновления ОС, где проблема должна быть решена.

Ранее эксперт обнаружил в iOS 12, возможность обойти защиту с помощь Siri и VoiceOver и получить доступ к фото и контактам.

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