В Иране от некачественного алкоголя умерли более 80 человек

В Исламской Республике в результате употребления суррогатных алкогольных напитков скончались 85 человек. Об этом сообщил руководитель иранской Организации скорой медицинской помощи Пир Хосейн Коливанд.

"С начала сентября по настоящее время в девяти провинциях Ирана самодельным некачественным алкоголем отравились 974 человека. Из них почти девять процентов, а именно 85 человек, скончались", - рассказал чиновник.

По его словам, в больницах под наблюдением врачей остаются 11 пострадавших. Как отметил Коливанд, около 92 процентов отравившихся - это мужчины в возрасте от 21 до 30 лет.

В Иране после исламской революции 1979 года введен запрет на продажу и употребление алкоголя. Алкогольные напитки ввозятся в страну контрабандой из соседних стран или производятся кустарным способом. По иранским законам производство, распространение и употребление алкоголя карается тюрьмой или публичным наказанием ударами плетью.