В Кремле назвали непростой ситуацию в центре Хруничева

В Центре имени Хруничева действительно есть трудности, предприятие это сложное, но проблемами занимаются, заверили журналистов в Кремле.

"В Центре Хруничева давно сложилась непростая ситуация, на этот счет неоднократно проводились совещания по оздоровлению этого предприятия", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это не новая ситуация", - напомнил представитель Кремля. "Там действительно есть трудности. Иногда такое случается, - сказал он. - Это очень сложное предприятие, со сложным производственным циклом". "Да, проблемы есть, но ими занимаются", - заключил Песков.

Напомним, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил РИА Новости, что финансовая дыра Центра Хруничева, который производит ракеты "Протон" и "Ангара", - 111 млрд рублей.

"Мы не изучаем финансовые дыры. Это, наверное, нужно в какие-то надзорные ведомства, то есть это не компетенция Кремля", - заметил Песков.