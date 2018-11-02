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Рубрика: В мире

В МИД РФ отметили связь "белокасочников" с сирийскими боевиками

Российский МИД проанализировал "послужной список" одиозной организации "Белые каски" и констатировал их связь с боевиками запрещенной в России террористической организации "Джабхат ан-Нусра".

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"Печально известная псевдогуманитарная организация "Белые каски", созданная при поддержке западных спецслужб, предпринимает последние отчаянные попытки заявить о себе в САР - на этот раз в Идлибской зоне деэскалации, - отмечается в комментарии МИД, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства. - Речь идет о подготовке очередной шумной постановки, нацеленной на то, чтобы развязать руки не отказывающимся от своих агрессивных планов противникам законного правительства Сирии".

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В МИД коротко перечислили последние акции "белокасочников", в частности в населенных пунктах Азаз, Мареа и Чобанбей провинции Алеппо с целью подготовки химических провокаций".

"Есть многочисленные свидетельства, подтверждающие, что "Белые каски" фактически являются ответвлением внесенной в санкционный список СБ ООН террористической организации "Джабхат ан-Нусра", - отметили в министерстве. - Весьма показательным стало бегство за границу активистов организации после освобождения сирийскими войсками от террористов района на юго-западе САР".

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