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02.11.2018 10:35
Рубрика: Общество

В России проходит "Большой этнографический диктант"

Текст: Владимир Емельяненко

Ледокол "Мурманск" в Белом море, Дом Пашкова в Москве, башня "Магас" в Ингушетии, российско-немецкий дом в Калининграде - всего на 2600 площадках во всех 85 регионах  россияне пишут "Большой этнографический диктант".

Этнодиктант проходит в стране в третий раз. Он задуман как проверка для всех желающих их уровня этнографической грамотности и знаний о народах, живущих в России.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Первый диктант в 2016 году писали чуть более 200 тысяч человек, второй, в 2017-м, - уже 367 тысяч. В 2018 году ожидается, что добровольцев будет больше - международная акция "Большой этнографический диктант" снова проходит во всех регионах России, но уже в большем числе мест и площадок.

Задания диктанта состоят из 30 вопросов: 20 вопросов - общих для всех и 10 вопросов - специальных или отдельных для каждого  региона с учетом его местных особенностей.

- Тема культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30-ти вопросах диктанта, - говорит руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. - Наша задача заключается в том, чтобы после этой акции у людей появилось желание изучать свои корни, больше узнавать о тех, кто живет рядом. Эти знания - основа для уважения и согласия между людьми.

На написание диктанта участникам дано 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100. Опыт прежних лет показывает, более 60-70 баллов мало кто набирает.

Затруднения у тех, кто писал этнодиктант в прежние годы, вызывали самые неожиданные вопросы - "Кто композитор песни "Калинка-малинка" или она народная?", "Какой народ севера Сибири строил жилища на склоне?", "Чем "чуду" отличается от "хачапури?", "Где живут алеуты - в США, в России?".

Часто на эти вопросы давались неверные ответы. Какие вопросы в 2018 году вызвали наибольшие затруднения - пока неизвестно. Но все правильные ответы и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru 10 ноября 2018 года. А вот все индивидуальные результаты "Большого этнографического диктанта" будут обнародованы на сайте еще позже - 12 декабря 2018 года.

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