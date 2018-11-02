В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ"

После того, как представитель Константинопольского патриархата архиепископ Тельмисский Иов (Гечи) заявил, что канонической Украинской православной церкви больше не существует, в Русской православной церкви выразили обеспокоенность состоянием душевного и духовного здоровья.

"Это очень тревожные заявления архиепископа Иова. При необходимости мы готовы помочь собрату с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий нашей церкви", - цитирует агентство РИА Новости слова пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси, священника Александра Волкова.

Это заявление константинопольского архиепископа украинскому бюро Би-Би-си, видимо, сделано в жанре вольных "умозаключений". По его мнению, каноническая Украинская православная церковь исчезла просто от одного решения Константинополя о начале предоставления автокефалии неканоническим церковным структурам. Ему показалось, что все архиереи на Украине теперь де-факто - архиереи Константинополя, и больше ничего не ждут, кроме его директив.

Представители канонического православия на Украине также прокомментировали это умозрительное заключение. Председатель синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент прокомментировал сказанное, подчеркнув, что "этот архиепископ не представляет себе реалии украинской церковной жизни". Для него очевидно, каноническая Украинская православная церковь никак не может подчиняться Константинополю.

"Какое отношение Константинопольский патриархат имеет к Украинской православной церкви? Уже давно, после ересей и уний, в которые неоднократно впадала Константинопольская патриархия, после разгрома Константинополя более 500 лет назад и исчезновения империи никакие законы этой империи, в том числе и регулировавшие церковную жизнь в Византийской империи, уже не имеют своего значения. По этой причине уже не одно столетие никакой прямой субординации между Украинской православной церковью и Константинопольской патриархией не существует", - цитирует слова архиепископа Климента компания RT.