В Сеуле потребовали открыть банковский канал для помощи КНДР

Сотрудники организаций, занимающиеся оказанием гуманитарной помощи КНДР, пожаловались на действия финансовых властей США, которые пытаются блокировать любые финансовые трансакции с Северной Кореей даже если речь идет о направлении абсолютно законной помощи. В ходе прошедшей в Сеуле конференции, посвященной проблематике гуманитарной помощи КНДР, специалисты призвали создать хотя бы один полноценный канал, по которому можно было бы вести финансовое сопровождение помощи Северной Корее.

Свой призыв эксперты озвучили в виде совместного заявления, которое было принято по итогам двухдневной международной конференции. В документе говорится, что международные организации, занимающиеся направлением помощи, должны иметь возможность в нормальном порядке направлять финансовые средства, которые необходимы для закупки соответствующих товаров, идущих затем в Северную Корею.

Однако на днях министерство финансов США издало предупреждение, запретив все финансовые связи с КНДР. При этом сотрудники американского минфина обзвонили южнокорейские банки и пригрозили, что если те окажутся как-то связанными с Северной Кореей, то подпадут под вторичные санкции США.

Хотя поставка гуманитарной помощи не запрещена международными санкциями, но Вашингтон ведет политику, пытаясь заставить весь мир действовать более жестко, чем решила ООН. По мнению участников конференции, это неприемлемо и в конце концов бьет по обычному народу Северной Кореи, который не получает помощи.

"Гуманитарные товары обычно покупаются в Китае, откуда их затем переправляют в Северную Корею. Но в процессе направления валюты для обслуживания подобных закупок и возникают проблемы, - подчеркнул генеральный секретарь неправительственной организации Korean Sharing Movement Кан Ён Сик, выступая на конференции. - Мы просим у правительства Соединенных Штатов возможности создания одного банковского канала для направления средств в целях обслуживания гуманитарной помощи", - добавил он.

В заявлении по итогам конференции также содержатся требования к ООН и правительствам стран подготовить четкие правила и процедуры, которые был давали возможность оказывать гуманитарную помощь Северной Корее. Озвучен также призыв зарезервировать финансовые средства для этих нужд.

Участники также обратились и к Северной Корее, призвав ее гарантировать полную прозрачность и отчетность в отношении того, как они используют и распределяют получаемую гуманитарную помощь.