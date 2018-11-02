В США впервые за пять лет совершили казнь на электрическом стуле

В США впервые за пять лет был исполнен смертельный приговор через казнь на электрическом стуле. Высшую меру наказания применили в штате Теннесси.

Преступник Эдмунд Загорски, осужденный в апреле 1983 года за убийство двух человек, сам выбрал такой способ ухода из жизни. Он счел, что смертельная инъекция окажется для него слишком болезненной, сообщила газета USA Today. Последними словами заключенного стали let's rock ("покачаемся").

Последний раз электрический стул для казни осужденного применялся в Соединенных Штатах в 2013 году в штате Виргиния. А в Теннесси его не использовали с 1960 года.

В настоящее время смертная казнь в США разрешена на территории 31 штата. Большинство осужденных выбирает летальную инъекцию, в некоторых штатах также разрешены расстрел, повешение или газовая камера.