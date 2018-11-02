Вячеслав Володин обсудил с кубинским лидером политику США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Темой разговора наряду с двусторонней повесткой стали и проблемы в международных отношениях, создаваемые по вине США.

Спикер ГД подчеркнул особые отношения двух стран, пояснив, что это не просто отношения коммерческих партнеров, а именно между дружественными народами.

Встреча "совпала с радостным событием" - принятием Генассамблеей ООН резолюции, призывающей снять эмбарго, введенное властями США против Кубы в 1962 году.

Вячеслав Володин в связи этим высказал свою позицию по поводу американской политики.

- Сегодня, когда одна страна перечеркивает все договоренности, все достижения стран ООН, это недопустимо, и мы выступаем против такой политики, - заявил Володин. Он напомнил, что с санкциями сталкивается не только Куба и Россия, "но и Китай, Иран, Турция и многие другие страны, которые не устраивают США, и в результате санкции как политический инструмент используются этой страной".

Он назвал санкционную политику недопустимой и противоречащей любой логике развития двусторонних отношений, а также позиции невмешательства в дела суверенных государств.

- И, что самое главное, она подвергает сомнениям все решения, принятые раньше, в том числе решения о свободной торговле, - заключил Володин.

В свою очередь, Бермудес отметил поддержку со стороны России и отдельно Госдумы.

"Мы совершаем этот визит спустя четыре года после визита Владимира Путина на Кубу, который стал вехой в наших двусторонних отношениях", - сказал Диас-Канель.

Он напомнил, что Куба осуждает санкции против России и усиление НАТО у ее границ.

- Мы осуждаем на всех возможных международных форумах попытки Запада приблизить войска НАТО к границам России. Вы всегда можете рассчитывать на поддержку Кубы в этих вопросах, - сказал кубинский лидер.

Также он затронул отношения Кубы и США, заявив, что с приходом к власти президента Дональда Трампа ситуация ухудшилась: его администрация ужесточила блокаду и навязала новые ограничительные меры.

"Мы будем продолжать нашу борьбу против американской администрации. Они никогда не смогут нас сломить, и мы не поступимся своими принципами", - сказал Диас-Канель.

Председатель Госсовета Кубы в ходе беседы пригласил Володина посетить республику.

"У нас сейчас идет новый созыв. Мы обращаемся к вам и приглашаем, когда ваша повестка дня вам позволит, посетить нашу страну. Это станет важным моментом и поводом для более тесного развития связей уже с новым созывом. Мы высоко ценим отношения с Россией", - сказал Бермудес.

Глава нижней палаты парламента РФ принял приглашение и обещал визит "на будущий год, как только позволит время".

Отметим, что это первый официальный визит руководителя Кубы в иностранное государство за пределами Карибского бассейна. В рамках поездки запланированы также встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко и патриархом Московским и всея Руси Кириллом.