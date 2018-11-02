Видео: В какой валюте лучше хранить сбережения?

По данным Центробанка, количество вкладов в долларах в России может сократиться в два раза в течение трех-пяти лет. Тем не менее вопрос, стоит ли хранить все яйца в одной корзине, когда речь идет о собственных накоплениях, продолжает волновать вкладчиков.

"Российская газета" побывала на открытии Всероссийской недели сбережений в московском парке "Зарядье". Финансовыми советами поделились эксперты: директор АНО "Национальный центр финансовой грамотности" Евгения Блискавка, руководитель дирекции коммерческого развития ПАО "Почта Банк" Денис Лопатин и руководитель дирекции продаж ООО "СК "ЭРГО Жизнь" Александр Гогохия.