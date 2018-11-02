Видео: вышел новый официальный клип The Beatles

У главной группы XX века появился новый клип - на песню Glass Onion из альбома The Beatles, также известного как "Белый альбом".

Ностальгическое видео сделано из анимированных коллажей, в основу которых легли редкие фотографии участников группы, а также рисунки и персонажи из культового мультфильма "Желтая подводная лодка".

Премьера ролика приурочена к пятидесятилетию "Белого альбома", который вышел в 1968 году. А 9 ноября на семи (!) дисках выйдет юбилейное переиздание, осуществленное при помощи передовых технологий. Они будут содержать ранее не издававшиеся записи.

Отметим, что свежевышедший клип во многом напоминает видеоряд к трогательной песне экс-ударника The Beatles Ринго Старра 2015 года Postcards From Paradise, текст которой почти полностью состоит из цитат старинных хитов "ливерпульской четверки".

Ранее сообщалось, что Ринго посвятили в рыцари.