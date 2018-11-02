В Кремле начались переговоры президента России Владимира Путина и председателя Госсовета и Совмина Кубы Мигеля Диаса-Канеля Бермудеса.

Кубинский лидер приехал в Россию на три дня с официальным визитом. Это его первая поездка за пределы региона после избрания в апреле. С Путиным он встречался в качестве первого заместителя председателя Госсовета и Совмина Кубы в Москве в мае 2016 года.

"Я очень рад вас видеть и иметь возможность продолжить наш диалог", - приветствовал гостя в Кремле российский лидер и попросил передать "лучшие пожелания и горячий привет товарищу Раулю Кастро". "Отношения между Россией и Кубой складывались десятилетиями и изначально были отмечены особым стратегическим характером", - констатировал он. "Нас объединяет дружба, взаимная поддержка, помощь", - добавил глава государства.

"За последнее время удалось немного наладить и торгово-экономические связи", - сказал президент, предложив поговорить об этом подробно, а также и о других направлениях взаимодействия. Кстати, по итогам прошлого года товарооборот увеличился на 17 процентов и составил 290,2 млн долларов. Но за январь-август наметилось снижение показателей на 17,4 процента до 184,3 млн долларов. Связано это с завершением ряда контрактов на поставку российских нефтепродуктов.

"Для нас - высокая честь участвовать в этом визите, и чтобы вы нас встречали", - заявил Диас-Канель Бермудес. "Продолжим рассматривать вопросы, которые два года назад обсуждали", - сказал он, добавив, что привез с собой "братский привет" от Рауля Кастро.

"Визит для нас имеет огромное значение", - заверил Диас-Канель Бермудес. "Мой визит... означает продолжение преемственности отношений кубинской революции с РФ, - сказал он. - Эта преемственность имеет все гарантии своего существования, учитывая то, как складывались наши отношения, и то, что они братские".

"Ваш визит на Кубу четыре года назад стал важной вехой в развитии наших отношений, - констатировал кубинский лидер. - После этого произошла динамика в работе межправительственной комиссии. Мы достигли важного прогресса в ряде стратегических сфер". "И уровень наших отношений очень высокий, особенно в политической сфере, и на всех уровнях", - добавил он.

"Учитывая большое значение вашего визита, хотели бы пригласить, чтобы в 2019 году, когда исполнится пять лет, вы вновь нанесли визит на Кубу", - заключил Диас-Канель Бермудес.

По итогам переговоров ожидается, что лидеры подпишут совместное заявление.

Стратегической сферой взаимодействия двух государств считается энергетика. Российские компании успешно работают на острове - ведут геологоразведку на шельфе, осваивают месторождения, занимаются модернизацией нефтеперерабатывающего завода, поставляют нефть и нефтепродукты. Прорабатывается проект строительства ТЭС мощностью 600 МВт.

Также ведется совместная деятельность по восстановлению транспортной инфраструктуры Кубы. Железные дороги острова нуждаются в глубокой модернизации, так что на повестке подписание масштабного соглашения. В сентябре началось создание на Кубе сборочного производства автомобилей "ГАЗ". Завершаются подготовительные работы по проектам "КАМАЗа" и "АВТОВАЗа" (поставки 500 автомобилей). Есть и другие важные проекты - модернизация металлургического завода, строительство текстильных фабрик, повышение эффективности завода по переработке никеля.

Летом Роскосмос подписал контракт на установку на Кубе комплекса приема информации со спутников для дистанционного зондирования Земли. Начался монтаж станции ГЛОНАСС.

В прошлом году Остров Свободы посетили около 100 тысяч российских туристов. В декабре вступает в силу межправительственное соглашение об отмене взаимных визовых формальностей - увеличивается период пребывания граждан двух стран в России и на Кубе с 30 до 90 дней.