Володин призвал расширять парламентское сотрудничество с Казахстаном

Спикер сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным предложил предпринять усилия для налаживания диалога ОДКБ и НАТО. Важно поднять статус организации, в которую входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Вячеслав Володин назвал главной задачей парламентов России и Казахстана законодательное обеспечение решений президентов и развитие парламентского измерения.

Токаев подчеркнул, что парламент России на первом месте для республики. Законодатели двух стран взаимодействуют не только на двусторонней основе, но и в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

- Думаю, что нам нужно поднимать статус ОДКБ на международной арене, возможно, несмотря на все сложности, предпринимать попытки к налаживанию диалога с НАТО, - сказал парламентарий.

Он считает, что это все же возможно, несмотря на то, что пока "со стороны НАТО есть политика игнорирования такой организации, как ОДКБ".

- Но все равно рано или поздно они придут к тому, чтобы вести полезные, прежде всего, для них контакты с нашей организацией, которая действует на обширной части европейского пространства, - подчеркнул спикер сената.

Он также добавил, что в республике активно внедряются модельные законы, принимаемые межпарламентскими структурами с участием Казахстана и России.

В ходе разговора была затронут тема участия РФ в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Подождем, посмотрим. Возобладает здравый смысл - значит, есть возможность возвращаться в ПАСЕ и участвовать в ее работе, - сказал Володин, комментируя эту тему. - Если все-таки не смогут они сами для себя решить цели и задачи этой парламентской ассамблеи, тогда придется принимать другие решения".

- Пока эту площадку используют для конфликта, для сведения политических счетов и разжигания напряженности, конечно, смысла участвовать в ней, особенно в ситуации, когда нет защищенности национальных делегаций, мы не видим, - заявил спикер ГД.

Напомним, что с 2014 года РФ была лишена права голоса и других основных прав в Ассамблее из-за событий на Украине и воссоединения Крыма со страной.