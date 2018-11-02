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Xiaomi снизит цены в России 10 ноября

02.11.2018,  
16:03
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

С 10 по 12 ноября компания Xiaomi в своем официальном интернет-магазине проведет дни скидок для российских покупателей. Информация об этом размещена на сайте mi.com.

Скидки будут распространяться на смартфоны, аксессуары для них (наушники, зарядные устройства), а также другие товары - например, электрические зубные щетки, умные браслеты, роутеры, ноутбуки, мышки, автомобильные адаптеры.

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В рамках акции смартфон Pocophone F1 будет доступен по цене 21999 рублей вместо прежних 23999, а Xiaomi Mi8 подешевеет с 29990 до 28990 рублей.

Аксессуары подешевеют более заметно - например, Mi Power Bank на 10000 мАч упадет в цене с 1690 до 845 рублей, а браслет Mi Band 3 - с 2990 до 1495 рублей.

Напомним, что 22 ноября в России пройдет традиционная "Черная пятница" - онлайновая распродажа, в которой принимают участие крупные продавцы, в том числе мобильных гаджетов. Среди них - Huawei, Samsung, Panasonic, Philips и другие.

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