Xiaomi снизит цены в России 10 ноября

С 10 по 12 ноября компания Xiaomi в своем официальном интернет-магазине проведет дни скидок для российских покупателей. Информация об этом размещена на сайте mi.com.

Скидки будут распространяться на смартфоны, аксессуары для них (наушники, зарядные устройства), а также другие товары - например, электрические зубные щетки, умные браслеты, роутеры, ноутбуки, мышки, автомобильные адаптеры.

В рамках акции смартфон Pocophone F1 будет доступен по цене 21999 рублей вместо прежних 23999, а Xiaomi Mi8 подешевеет с 29990 до 28990 рублей.

Аксессуары подешевеют более заметно - например, Mi Power Bank на 10000 мАч упадет в цене с 1690 до 845 рублей, а браслет Mi Band 3 - с 2990 до 1495 рублей.

Напомним, что 22 ноября в России пройдет традиционная "Черная пятница" - онлайновая распродажа, в которой принимают участие крупные продавцы, в том числе мобильных гаджетов. Среди них - Huawei, Samsung, Panasonic, Philips и другие.