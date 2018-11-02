Загитова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Финляндии

Российская фигуристка Алина Загитова вышла в лидеры этапа серии Гран-при в Финляндии. Она показала лучший результат в короткой программе.

За свой прокат Алина получила 68,90 балла. Второе место заняла японка Юна Сираив - 63,77, а замкнула тройку Луна Хендрикс из Бельгии - 62,56.

Стоит при этом отметить, что по ходу выступления Загитова не смогла чисто выполнить один из каскадов. После проката она эмоционально отреагировала на свою ошибку, подчеркнув, что неудачно выступить может каждый.

"Мы не роботы, чтобы каждый раз выдавать чистый прокат, - сказала Алина. - Переволновалась, на старте не была сосредоточена, чувствовал неуверенность. Есть, над чем работать. Я опытная спортсменка и смогу себя перебороть".

Как это удастся Загитовой, мы узнаем совсем скоро. 3 ноября фигуристки выступят с произвольной программой.