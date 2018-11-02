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02.11.2018 23:20
Рубрика: Спорт

Женский ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске объявлен открытым

Текст: Данила Жиляев

Чемпионат мира по шахматам среди женщин объявлен открытым. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске, где и пройдет турнир. В соревнованиях примут участие 64 спортсменки из 28 стран мира. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поприветствовал участниц, а также поздравил руководство региона с мероприятием такого масштаба.

Дворкович: Женский ЧМ по шахматам в Югре пройдет на высшем уровне
Фото: Нина Зотова/ТАСС
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"От лица ФИДЕ позвольте мне приветствовать вас в Ханты-Мансийске на церемонии открытия чемпионата мира среди женщин-2018. Ханты-Мансийск - это город, который уже принял немало шахматных турниров самого высокого уровня - Всемирную шахматную олимпиаду, Кубок мира, этапы Гран-при ФИДЕ и другие соревнования, - сказал Дворкович, чьи слова приводит официальный сайт турнира. - Уверен, многие из вас с радостью приезжают на гостеприимную сибирскую землю с ее высоким уровнем организации турниров".

Чемпионат мира по шахматам продлится в Ханты-Мансийске до 23 ноября. Среди участниц соревнований будет, в том числе, 10 представительниц России.

Спорт Шахматы
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