Женский ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске объявлен открытым

Чемпионат мира по шахматам среди женщин объявлен открытым. Торжественная церемония состоялась в Ханты-Мансийске, где и пройдет турнир. В соревнованиях примут участие 64 спортсменки из 28 стран мира. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович поприветствовал участниц, а также поздравил руководство региона с мероприятием такого масштаба.

"От лица ФИДЕ позвольте мне приветствовать вас в Ханты-Мансийске на церемонии открытия чемпионата мира среди женщин-2018. Ханты-Мансийск - это город, который уже принял немало шахматных турниров самого высокого уровня - Всемирную шахматную олимпиаду, Кубок мира, этапы Гран-при ФИДЕ и другие соревнования, - сказал Дворкович, чьи слова приводит официальный сайт турнира. - Уверен, многие из вас с радостью приезжают на гостеприимную сибирскую землю с ее высоким уровнем организации турниров".

Чемпионат мира по шахматам продлится в Ханты-Мансийске до 23 ноября. Среди участниц соревнований будет, в том числе, 10 представительниц России.