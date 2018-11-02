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02.11.2018 13:55
Рубрика: Спорт

Зидан - фанатам "Ювентуса": Надеюсь скоро встретиться с вами в Турине!

Текст: Виктория Сорокина

Зинедин Зидан, бывший главный тренер мадридского "Реала", поприветствовал поклонников "Ювентуса", выступая за который, он когда-то приобрел мировую известность. С июля в СМИ ходят слухи о его возможном возвращении в стан туринской команды.

Фото: AP Photo/Michel Euler
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В социальных сетях в видеотрансляции Зидан обратился к фанатам "Юве" с приветствием и выразил надежду на возвращение.

- Приветствую всех из Мадрида! Надеюсь, у вас все хорошо. И надеюсь скоро приехать и встретиться с вами. Еще раз привет всем, Forza Juve! (вперед "Юве", - прим. "РГ"), - произнес французский специалист.

Видеообращение, несомненно усилило надежды болельщиков на возвращение Зидана в стан клуба, где он может возобновить работу со своим бывшим подопечным Криштиану Роналду. Оба они минувшим летом покинули "Реал" практически одновременно.

Зинедин Зидан - легенда "Ювентуса", за который он играл с 1996 по 2001 год, провел 151 матч и забил 24 мяча. Оттуда потом перешел в мадридский " Реал", где также стал любимцем болельщиков. За "бланкос" Зизу выступал до 2006 года, сыграв в футболке "королевского клуба" 155 матчей и забив 37 мячей.

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