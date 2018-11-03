Новости

СК начал проверку по факту прорыва газопровода под Рязанью 21:35
15 мирных жителей погибли в Сирии при авиаударе коалиции 21:06
Под Рязанью задействовали резервную линию после прорыва газопровода 20:52
Иларион: Патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана 20:32
В Карелии жилой дом загорелся после взрыва отопительного котла 20:18
Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах к польскому ребенку 20:10
На трассе в Алтайском крае столкнулись порядка 20 машин 20:09
В масштабном ДТП в Китае погибли 14 человек и пострадали 27 19:49
Под Рязанью загорелся магистральный газопровод 19:33
Крейсер "Петр Великий" вышел на учения в Баренцево море 19:31
Минэкономразвития оценит влияние ведомственных приказов на бизнес 18:40
В Ленобласти в ДТП с маршруткой пострадали шесть человек 18:37
В Самарской области завели дело по факту гибели трех детей при пожаре 18:33
СК начал проверку в отношении машиниста после ДТП с поездом на Кубани 18:30
"Динамо" и ЦСКА мячей друг другу не забили 18:29
Подозреваемый в изготовлении бомбы подросток не признает вину 18:27
По культовому циклу Терри Пратчетта "Плоский мир" снимут сериал 18:22
Умер актер и режиссер Олег Лавров 18:10
В Ленобласти произошло тройное ДТП с маршруткой 18:06
В Саратове сотрудники Росгвардии спасли из огня пожилую женщину 17:50
Съемки второй части "Оно" завершены 17:50
В Саратовской области в ДТП с автобусом пострадали четыре человека 17:49
Пожилая парижанка "от скуки" украла около тысячи игрушек 17:48
Фигуристы Забияко и Энберт впервые победили на этапе серии Гран-при 17:22
Калужско-Рижская линия метро перейдет на поезда "Москва" к 2021 году 17:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 21:06
Рубрика: В мире

15 мирных жителей погибли в Сирии при авиаударе коалиции

Международная коалиция во главе с США нанесла новую серию авиаударов по сирийскому городу Хаджин на восточном берегу Евфрата. Жертвами авианалета стали не менее 15 мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Двое сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

Самолеты коалиции планировали атаку на позиции ИГИЛ (запрещена в России - "РГ") в поддержку арабо-курдским формированиям "Сил демократической Сирии", но пострадали опять гражданские.

Ранее, сообщает САНА, коалиция использовала для авиаударов запрещенные виды боеприпасов, в частности, белых фосфор.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин посетит выставку икон и вручит госнаграды
Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar
В Египте потерпел крушение новейший истребитель МиГ-29М
Умер актер и режиссер Олег Лавров