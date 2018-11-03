15 мирных жителей погибли в Сирии при авиаударе коалиции

Международная коалиция во главе с США нанесла новую серию авиаударов по сирийскому городу Хаджин на восточном берегу Евфрата. Жертвами авианалета стали не менее 15 мирных жителей, передает ТАСС со ссылкой на агентство САНА.

Самолеты коалиции планировали атаку на позиции ИГИЛ (запрещена в России - "РГ") в поддержку арабо-курдским формированиям "Сил демократической Сирии", но пострадали опять гражданские.

Ранее, сообщает САНА, коалиция использовала для авиаударов запрещенные виды боеприпасов, в частности, белых фосфор.