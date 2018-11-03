Самый неуловимый гений уличного искусства не устает поражать. Недавно на торгах аукционного дома Sothebyʼs в Лондоне самоуничтожилась картина Бэнкси "Девочка с воздушным шаром". Это произошло, как только полотно продали за один миллион долларов: встроенный в раму шредер просто разрезал его на длинные полосы (но не до конца).

Позже Бэнкси опубликовал видео в Instagram, на котором видно, как он собственноручно устанавливает шредер в раму картины. Этим поступком художник хотел сказать, что он явно против продажи своего искусства, особенно за такую внушительную сумму. То чем он занимается, делается не ради материального обогащения, а скорее ради духовного.

По следам случившегося графический дизайнер из Минска Леша Лимонов представил открытки, на которых шедевры мирового искусства внизу были так разрезаны, чтобы наверху появлялось поле для надписей.

Московское метро разрезало шредером в духе Бэнкси бумажные карты "Тройка", чтобы пассажиры смелее покупали силиконовые браслеты, на которые можно записывать поездки.

В той же манере "порезали" изображение рэпера Канье Уэста в соцсетях.

Тем не менее, Бэнкси не всегда был знаменит на весь мир. Считается, что он родился в 1974 году в английском городе Бристоле. В конце 1990-х годов стал заниматься граффити и довольно долгое время действовал как обычный райтер, но со временем его рисунки становились все масштабнее, а уходить от полиции становилось все сложнее. Однажды, прячась от английских полицейских, Бэнкси решил начать пользоваться трафаретами, чтобы экономить время. Бэнкси начинал как провинциальный художник граффити, но очень быстро его трафареты начали появляться по всей Великобритании, а затем по всему миру.

Но зачем он это делает, да еще и настолько глобально? Во-первых, пощекотать себе нервы. Когда под покровом ночи художник, скрываясь от полиции, занимается своим любимым делом, продолжая совершенствовать и вырабатывать свой оригинальный стиль. Во-вторых, это способ самовыражения.

Возможность показать всем свои творения, причем абсолютно бесплатно. Ну а самое главное, рисуя свои рисунки на улицах, он заставляет отвлечься от рутины будней и обратить внимание людей на остросоциальные проблемы.

Бэнкси - представитель стрит-арта. Основной составляющей стрит-арта является граффити, но нельзя считать, что стрит-арт - это и есть граффити. Отличие заключается в том, что граффити - это изображение на стене ник-нэйма художника, смысл которого известен только в узких кругах, тогда как стрит-арт - это картина, смысл которой понятен всем. Самое главное в стрит-арте - вовлечь зрителя в диалог и показать различную сюжетную программу. И Бэнкси ведет этот диалог.

В 2005 году Бэнкси вывел уличное искусство на арену международных новостей, выбрав своей целью одну из самых знаменитых стен мира, возле западной реки Иордан. Израильский разделительный барьер - это монолитная стена, отделяющая Израиль от Палестины. Это место считается одним из самых опасных в мире.

Как израильтяне, так и палестинцы, проснувшись утром, увидели огромные фрески, нанесенные на обеих сторонах стены. Некоторые из них изображали панорамные окна, показывающие пышные зеленые луга. Другие были игривыми: одна, например, изображала двух детей, перебирающихся через стену при помощи шаров и лестниц. Объяснение этим работам вряд ли требуется.

Однажды он повесил одну из своих работ в пейзажном зале Тейт. Он приклеил одну из своих картин на стену, где она оставалась незамеченной несколько часов до тех пор, пока клей не засох, и картина не упала на пол. Это была масляная картина загородного дома, окруженного полицейской лентой, с сопровождающей запиской, рассказывающей, что страна потеряла чувствительность к преступлениям из-за того, что их так часто освещают в прессе. Представители лондонской галереи отказались давать комментарии по поводу работы своей службы безопасности.

Но набирая популярность, Бэнкси уже не требовалась чужая галерея. Он умудрился организовать несколько неофициальных выставок и готовился повернуть уличное хулиганство в абсолютно неизведанное русло. Первой серьезной выставкой Бэнкси в США стала Turf War, которая была организована на огромном заброшенном складе, в Лос-Анджелесе в 2003 году. Звездой этой выставки стала слониха, которую разрисовал Бэнкси и его помощники под цвет стен в очевидной попытке продемонстрировать, как просто не заметить то, что находится перед нашим носом. Но американские службы новостей предпочли увидеть только то, что было у них перед носом и дружно начали освещать проблему рисования на животных, что вызвало многочисленные протесты борцов за права животных. Позже выяснилось, что для рисунков на животном использовали детский грим, так что ни один слон во время выставки не пострадал.

Вдруг стрит-арт стал модным товаром. Никакая коллекция современного искусства не могла считаться полной без Бэнкси. Учитывая мировую известность, Бэнкси все равно не изменял одному из главных правил уличного художника-скрытности. Однако люди, жаждущие наживы, решили этим воспользоваться. Его работы вырезали из стен, а инсталляции грузились в грузовики, чтобы потом пускать с молотка за кругленькую сумму. Из-за этого Бэнкси стали обвинять в популизме, делая выводы, что все это - ради славы и денег.

Тогда Бэнкси придумал проект, по которому HBO снял документальный фильм - "Бэнкси уделывает Нью-Йорк”. Суть проекта заключалась в том, что в течение одного месяца Бэнкси каждый день представлял рисунок или инсталляцию абсолютно бесплатно, их расположение при этом оставалось неизвестным. Его фанаты сами искали работы по всему городу, опираясь на различные подсказки в его ежедневных постах в Instagram. Однако основная задумка проекта не увенчалась успехом. Когда люди, которые даже не слышали, кто такой Бэнкси, узнавали, что его работы стоят огромных денег, они уже искали его творения не ради искусства, а для наживы.

Существует множество теорий, кто же такой Бэнкси, но достоверно неизвестно, что это за человек. Такая завеса тайны является неотъемлемой частью образа самого яркого представителя уличного искусства. Неизвестно кто, известен на весь мир.