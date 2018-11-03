Blizzard анонсировала Warcraft III: Reforged

На игровой выставке Blizzcon разработчики легендарной стратегии Warcraft назвали сроки выхода новой версии игры. По словам представителей Blizzard, она будет выпущена в 2019 году.

В компании рассказали, что игра получит название Warcraft III: Reforged и будет представлять собой "воссозданную в деталях" Warcraft III: Reign of Chaos, выпущенную в 2002 году.

Речь идет, в частности, о воссоздании визуальных элементов оригинальной игры при помощи новых анимационных технологий, обновлении редактора карт, и добавлении в игру сетевых возможностей Battle.net.

Вместе с новым Warcraft будет выпущено обновление Warcraft III: The Frozen Throne. На официальном сайте PlayWarcraft3.com пользователям предлагается записаться на бета-тестирование игры и оформить предзаказ.