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Blizzard анонсировала Warcraft III: Reforged

03.11.2018,  
11:09
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Blizzard Фото: Blizzard
Фото: Blizzard

На игровой выставке Blizzcon разработчики легендарной стратегии Warcraft назвали сроки выхода новой версии игры. По словам представителей Blizzard, она будет выпущена в 2019 году.

В компании рассказали, что игра получит название Warcraft III: Reforged и будет представлять собой "воссозданную в деталях" Warcraft III: Reign of Chaos, выпущенную в 2002 году.

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Речь идет, в частности, о воссоздании визуальных элементов оригинальной игры при помощи новых анимационных технологий, обновлении редактора карт, и добавлении в игру сетевых возможностей Battle.net.

Вместе с новым Warcraft будет выпущено обновление Warcraft III: The Frozen Throne. На официальном сайте PlayWarcraft3.com пользователям предлагается записаться на бета-тестирование игры и оформить предзаказ.

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