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03.11.2018 06:26
Рубрика: В мире

Британец получил срок за письмо с угрозами в адрес Терезы Мэй

Мужчина, отправивший премьер-министру Великобритании Терезе Мэй письмо, в котором находился непонятный порошок, приговорен к полутора годам тюрьмы. Судья Ребекка Пулет приняла такое решение, учитывая прошлые прегрешения обвияниемого.

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Оказалось, что 60-летний Винсент Поттер ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Его судили за изготовление взрывного устройства. Кроме того, как пишет РИА Новости, у мужчины тяжелое психическое заболевание - шизофрения.

Напомним, в августе прошлого года Поттер отправил Мэй письмо. Почтовые работники заподозрили неладное и вскрыли конверт. Внутри находился порошок, а в письме утверждалось, что это споры сибирской язвой. Но лабораторно расследование показало, что порошок не представляет опасности.

В мире Европа Великобритания
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