Чиновников заставят декларировать находящиеся в личном пользовании машины

Российских чиновников могут обязать будут декларировать не только машины, имеющиеся в их собственности, но и те, которые находятся в личном пользовании. С соответствующим предложением планирует выступить Минтруд, согласно опубликованному на сайте Кремля докладу о результатах мониторинга правоприменения в России за 2017 год.

"В целях выявления возможного конфликта интересов предлагается в указе президента РФ "Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера" предусмотреть представление лицами <...> сведений о своих доходах, расходах, недвижимом имуществе и транспортных средствах, находящихся в их пользовании", - говорится в документе.

Таким образом планируется ликвидировать существующую сейчас нормативную "лазейку", благодаря которой "лица, которые занимают должности, обязывающие их представлять надзорным органам сведения о доходах, расходах и имуществе, могут безвозмездно пользоваться автомобилями, самолетами и морскими судами, предоставленными им третьими лицами".