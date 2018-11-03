Далалоян стал вторым в опорном прыжке на ЧМ по спортивной гимнастике

Россиянин Артур Далалоян завоевал свою четвертую медаль на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе. Он выиграл "серебро" в опорном прыжке.

Артур по итогам двух прыжков заработал 14,883 балла. Он немного уступил победителю из КНДР - Ли Сегвану, который набрал 14,933 балла. Японец Кэндзо Сираи стал третьим - 14,675. Еще один россиянин Никита Нагорный показал пятый результат - 14,650.

Для Далалояна эта медаль стала четвертой на турнире. Ранее он стал чемпионом мира в личном многоборье и в вольных упражнениях, а в составе сборной России в командном многоборье завоевал "серебро".

Отметим, что в общей сложности российские спортсмены выиграли в Дохе шесть наград - две золотые, три серебряные и одну бронзовую. В медальном зачете наша команда занимает второе место.