Эрдоган: Приказ убить Хашкаджи исходил от руководства Саудовской Аравии

Убить оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи приказали высокопоставленные должностные лица Саудовской Аравии. Об этом написал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в колонке The Washington Post.

"Мы знаем, что приказ на убийство Хашкаджи исходил из верхушки руководства Саудовской Аравии", - написал Эрдоган. По его словам, Турции известно, что непосредственные исполнители есть среди 18 человек, задержанных после смерти журналиста, пишет "Интерфакс".

Эрдоган также подчеркнул, что Саудовская Аравия и Турция сохраняют дружественные отношения, и что приказ об убийстве исходил не от короля. "Я не верю ни на секунду, что король Салман, хранитель священных мечетей, отдал приказ о нападении на Хашкаджи", - написал Эрдоган. Таким образом, президент Турции дал понять, что он не считает убийство Хашкаджи отражением официальной политики Саудовской Аравии.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post, пропал второго октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Почти три недели Эр-Рияд отрицал убийство и утверждал, что Хашкаджи самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Однако позже Саудовская Аравия вынуждена была признать случившееся. К трагической развязке привела ссора журналиста с сотрудниками консульства. По делу об убийстве журналиста арестованы 18 подданных королевства. Прокурор Стамбула уже направил в Саудовскую Аравию запрос о выдаче Турции всех подозреваемых в причастности к убийству.