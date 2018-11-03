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03.11.2018 11:50
Рубрика: Спорт

ФИФА выступила с обвинениями в адрес СМИ

Текст: Данила Жиляев
Международная федерация футбола (ФИФА) выступила с заявлением, в котором обвинила СМИ в попытках дискредитировать руководство организации.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Текст заявления опубликован на официальном сайте ФИФА.

ФИФА хочет создать два новых турнира

Речь в прессе, в частности, шла о сотрудничестве федерации с определенными футбольными клубами. Кроме того, выдвигались обвинения в адрес главы ФИФА Джанни Инфантино, что он, будучи генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), помогал "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежать наказания за нарушения правил финансового fair play.

"Четыре недели назад группа журналистов отправила в ФИФА несколько сотен вопросов, основанных на частной и внутренней электронной переписке и на иной информации, к которой незаконно получили доступ третьи лица. Несмотря на то, что мы ответили на вопросы честно и искренне, отдельные медиа решили проигнорировать большинство наших ответов и исказить факты в попытке дискредитировать ФИФА и ввести читателей в заблуждение", - сказано в заявлении.

ФИФА отмечает, что за этим могут стоять бывшие сотрудники организации, недовольные реформами, которые проводит федерация по инициативе Инфантино и при поддержке генерального секретаря Фатмы Самуры. И подобные публикации - не что иное, как попытка подорвать их авторитет.

Между ФИФА и УЕФА разгорелся конфликт из-за клубного ЧМ

"Менять что-либо, двигаться вперед, объединять людей для чего-то хорошего - это всегда вызов. И когда мы начали проводить реформы в ФИФА, для меня было ясно, что я столкнусь с серьезным противостоянием, особенно со стороны тех, кто больше не может извлекать выгоду из системы, частью которой является, - сказал Инфантино. - Но именно поэтому я и был избран, у меня была одна, и только одна цель: улучшать и развивать футбол, во всем мире. И сегодня я еще сильнее, чем когда-либо, настроен продолжать решать эти задачи".

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