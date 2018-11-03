Фигуристы Степанова и Букин выиграли Гран-при среди танцевальных пар

Россияне одержали еще одну победу на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Финляндии. В соревнованиях танцевальных пар лучшим стал дуэт Александра Степанова и Иван Букин.

За произвольную программу наши спортсмены получили 121,91 балла, а их результат по сумме двух выступлений составил 200,09 балла.

Вторыми стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри - 196,29, а замкнули тройку представители США Лоррейн Макнамара и Куинн Карпентер - 176,66.

Еще одна российская пара - Беттина Попова и Сергей Мозгов - стала седьмой - 157,56.

Отметим, что ранее Степанова и Букин ни разу не выигрывали на этапах Гран-при. Их лучшим результатом было третье место, которое россияне занимали четырежды. Кроме того, два раза они становились бронзовыми призерами европейских первенств.