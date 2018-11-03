Гидрометцентр предупредил о магнитных бурях

В предстоящие праздничные дни, 3 и 5 ноября, будет наблюдаться возмущение в магнитном поле земли, а 4 ноября магнитное поле будет с отдельными возмущенными периодами.

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, основываясь на данных Института прикладной геофизики Росгидромета. "Это означает, что были вспышки на солнце. И они оказывают влияние на верхние слои атмосферы", - уточнила синоптик. По ее словам, любые магнитные возмущения приводят к отрицательной реакции на погоду. Иными словами, человек может быть более раздражительным, быстрее утомляться и даже относительно теплую осеннюю погоду воспринимать негативно. Как раз в такие периоды усиливаются депрессивные состояния.

К тому же, напоминает Паршина, сейчас в центре России наблюдается высокий фон атмосферного давления. А это означает, что людям, у которых часто повышается собственное артериальное давление, надо прислушиваться к организму: не перетруждаться, принимать лекарства, больше гулять на свежем воздухе.