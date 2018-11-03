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03.11.2018 05:30
Рубрика: Общество

Гидрометцентр предупредил о магнитных бурях

Текст: Ольга Игнатова
В предстоящие праздничные дни, 3 и 5 ноября, будет наблюдаться возмущение в магнитном поле земли, а 4 ноября магнитное поле будет с отдельными возмущенными периодами.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com
Фото: Предоставлено йога-центром "Bajarang"
Зачем современному человеку нужно уметь медитировать

Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина, основываясь на данных Института прикладной геофизики Росгидромета. "Это означает, что были вспышки на солнце. И они оказывают влияние на верхние слои атмосферы", - уточнила синоптик. По ее словам, любые магнитные возмущения приводят к отрицательной реакции на погоду. Иными словами, человек может быть более раздражительным, быстрее утомляться и даже относительно теплую осеннюю погоду воспринимать негативно. Как раз в такие периоды усиливаются депрессивные состояния.

К тому же, напоминает Паршина, сейчас в центре России наблюдается высокий фон атмосферного давления. А это означает, что людям, у которых часто повышается собственное артериальное давление, надо прислушиваться к организму: не перетруждаться, принимать лекарства, больше гулять на свежем воздухе.

Общество Наука и образование Гидрометцентр РФ
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