Хаменеи объяснил, почему США проиграют в противостоянии с Ираном

США не смогут достичь своих целей в противостоянии с Ираном и останутся проигравшей стороной. С таким заявлением выступил духовный лидер и руководитель Исламской Республики аятолла Али Хаменеи.

"Вот уже сорок лет продолжается сражение между США и Ираном, и враги используют в нем различные методы - от военных действий и экономической войны до информационной войны, развязанной американцами", - заявил лидер ИРИ в эфире иранского телевидения.

По мнению аятоллы Хаменеи, главная цель Вашингтона в его антииранской политике заключается в стремлении США восстановить "господство" над Ираном, утерянное американцами после исламской революции в стране.

"Важно то, что в этом сорокалетнем противостоянии США являются побежденными, а Исламская Республика - победителем. Причина поражения США в том, что они начали эту войну, но не добились поставленных целей", - подчеркнул духовный лидер ИРИ.

Напомним, что накануне администрация президента США Дональда Трампа объявила о восстановлении всех санкций, снятых с Ирана в рамках международного соглашения по его ядерной программе 2015 года.

Американские санкции вступят в силу в 5 ноября и затронут финансовый и энергетический секторы Ирана.

В иранском МИД уже заявили, что Тегеран не пугает новая волна экономических рестрикций Вашингтона, так как санкционная политика США обречена на провал.