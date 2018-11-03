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03.11.2018 07:33
Рубрика: В мире

Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе

Фото: AP Photo/Richard Drew Фото: AP Photo/Richard Drew
Фото: AP Photo/Richard Drew

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступила с резкой критикой в адрес организации. Причиной стала резолюция, призывающая США снять с Кубы экономическое, торговое и финансовое эмбарго.

Об этом сообщает Fox News. В частности Хейли заявила, что ООН не хочет осудить нарушения прав человека на Кубе, а данная резолюция "не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка", цитирует РИА Новости.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Постпред США также отметила, что Куба якобы отрицает свободу и элементарные права кубинского народа. "Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим", - подчеркнула Хейли.

Напомним, в четверг Генассамблея ООН почти единогласно проголосовала за снятие эмбарго против Кубы, которое было введено американцами почти 55 лет назад и продолжает действовать сейчас, став самой безжалостной блокадой в истории человечества. За снятие эмбарго выступили 189 государств. США и Израиль высказались против.

В мире США В мире Северная и Центральная Америка Куба Международные организации ООН
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