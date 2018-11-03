Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли выступила с резкой критикой в адрес организации. Причиной стала резолюция, призывающая США снять с Кубы экономическое, торговое и финансовое эмбарго.

Об этом сообщает Fox News. В частности Хейли заявила, что ООН не хочет осудить нарушения прав человека на Кубе, а данная резолюция "не поможет ни одной кубинской семье и не накормит ни одного кубинского ребёнка", цитирует РИА Новости.

Постпред США также отметила, что Куба якобы отрицает свободу и элементарные права кубинского народа. "Соединенные Штаты продолжат защищать кубинский народ, пока его права и свободы не будут восстановлены. Точка. Мы не отступим", - подчеркнула Хейли.

Напомним, в четверг Генассамблея ООН почти единогласно проголосовала за снятие эмбарго против Кубы, которое было введено американцами почти 55 лет назад и продолжает действовать сейчас, став самой безжалостной блокадой в истории человечества. За снятие эмбарго выступили 189 государств. США и Израиль высказались против.