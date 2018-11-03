"Химки" одержали первую победу в баскетбольной Евролиге

На арене в Мытищах пусть и не было привычного аншлага, но основные трибуны оказались заполненными. Болельщики БК "Химки" молодцы, они не отвернулись от команды после четырех поражений подряд в Евролиге, снова пришли поддержать своих любимцев.

С другой стороны, подмосковные баскетболисты в Единой лиге ВТБ одержали уже пять побед, поэтому у любителей Игры, проживающих непосредственно в Химках (а именно здесь играет команда во втором по значимости для нее интернациональном соревновании), настроение было вполне оптимистичным.

Игроки "Химок" в пятницу получили отличную шумовую поддержку, увидели множество оригинальных и остроумных баннеров и плакатов, зарядились от болельщиков эмоциями. А клуб для своих фанатов традиционно организовал шикарное шоу перед игрой, не давал скучать в большом перерыве.

На клубном канале в одной из популярных социальных сетей велась прямая трансляции из студии, где экспертом выступил известный в прошлом центровой Виталий Носов. Специальным приглашенным гостем стала болельщица, которая у себя дома на фантастическом энтузиазме организовала музей БК "Химки".

Однако без положительного результата праздник большого баскетбола вряд ли мог состояться. Химчане сразу взялись за дело и постепенно наращивали преимущество. К большому перерыву хозяева лидировали с разницей в 16 очков. Под занавес третьей четверти перевес российского клуба достиг внушительных 25 (!) очков - 75:50. И только в концовке подопечные Барцокаса позволили себе немного сбавить обороты.

Лидер химчан Алексей Швед продолжает оставаться лучшим бомбардиром Евролиги. В матче с испанской командой он набрал 24 очка, совершив пять дальних попаданий и семь результативных передач. В активе Тони Крокера 17 очков, у Энтони Гилла - 15.

"Матч для нас был очень важным, особенно учитывая то, как мы проиграли две прошлые встречи с "Эфесом" и "Миланом" (с минимальной разницей в счете - прим. ред.). Отойти от такого, пережить случившееся было непросто, это больно, - сказал главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас. - Сейчас нам удалось победить, команда играла солидно большую часть игрового времени. Мы имели преимущество в 25 очков, но затем вмешался человеческий фактор: дали "Гран-Канарии" возможность немного сократить разницу в счете. Но все же - не вернуться в игру! Мы в порядке, добились успеха, чего так страстно хотели".

Американский легионер "Химок" Энтони Гилл считает, что команда преуспела в обороне. "Защита - ключ к успеху. Обычно "Гран-Канария" набирает много очков, поэтому то, как мы остановили эту команду, является поводом для оптимизма. Тренер сказал: нужно хорошо защищаться, чтобы победить. И мы это сделали. Правда, в последней четверти немного расслабились, чего не должны были делать. Получили урок на будущее", - сказал спортсмен. Весьма символично, что накануне матча с "Гран-Канария" безоговорочный лидер нашей команды Алексей Швед оказался одной из центральных фигур в экспозиции на презентации общероссийской культурно-просветительской акции "ПроЧитай".

На выставленной фотографии баскетболист изображен читающим своего любимого писателя Эриха-Марию Ремарка, а именно - роман "Время жить и время умирать". У БК "Химки" в пятницу была созвучная по определению ситуацию - "жить" или "умирать". Ведь пятое подряд поражение могло поставить крест на надеждах выйти в плей-офф и вогнать болельщиков в полное уныние, а победа оставляла перспективы начать восхождение по ступеням турнирной таблицы. Благо, Швед и компания со своей задачей справились.

Результаты 5-го тура:

"Химки" (Россия) - "Гран-Канария" (Испания) - 87:72;

ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) - 69:65;

"Баскония" (Испания) - "Дарюшшафака" (Турция) - 82:56;

"Фенербахче" (Турция) - "Бавария" (Германия) - 88:84;

"Барселона" (Испания) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 74:58;

"Будучность" (Черногория) - "Панатинаикос" (Греция) - 67:72;

"Жальгирис" (Литва) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 79:90;

"Милан" (Италия) - "Эфес" (Турция) - 81:80.

Положение команд:

ЦСКА, "Реал" - по 5 побед - 0 поражений;

"Фенербахче", "Милан" - по 4-1,

"Панатинаикос", "Барселона", "Эфес", "Олимпиакос" - по 3-2,

"Баскония", "Жальгирис", "Бавария" - по 2-3,

"Химки", "Маккаби", "Дарюшшафака", "Гран-Канария" - по 1-4,

"Будучность" - 0-5.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут 8 лучших клубов.