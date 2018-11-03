"Химки" одержали первую победу в баскетбольной Евролиге

Новости

Пилот мотодельтаплана пострадал во время крушения под Волгоградом 04:32
Автобус с детьми попал в ДТП в Колумбии 04:24
Президент США с супругой досрочно проголосовали на выборах в Конгресс 03:48
Во Флориде четыре человека ранены в результате стрельбы в студии йоги 03:10
Трамп пожелал удачи задержанному за драку актеру Алеку Болдуину 02:37
США и Турция взаимно отменили санкции в отношении министров 02:13
Эрдоган: Приказ убить Хашкаджи исходил от руководства Саудовской Аравии 01:30
Священник повредил десять надгробий на кладбище в Харькове 01:24
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar 01:00
Дело судмедэксперта по делу "мальчика из Балашихи" не вернут прокурору 00:44
Очередная подозрительная посылка была отправлена миллиардеру Стейеру 00:32
Путин не планирует встречи в Париже в "нормандском формате" 00:15
В США отмечены неполадки у машин для голосования на выборах 00:13
Женский ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске объявлен открытым 02.11.2018
Нурмагомедов – Мейвезеру: Где же ты? 02.11.2018
Загитова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Финляндии 02.11.2018
Трамп ожидает скорого заключения торговой сделки с Китаем 02.11.2018
Трамп пообещал, что военные не будут обстреливать караван мигрантов 02.11.2018
Нефть дешевела на фоне исключения из антииранских санкций восьми стран 02.11.2018
Двое сирийских военных погибли при обстрела боевиков 02.11.2018
Спецприз Президента РБ на "Лістападе" вручен Рустаму Сагдуллаеву 02.11.2018
Трамп анонсировал новые санкции против Ирана в стиле "Игры престолов" 02.11.2018
СМИ: Российского военного эксперта заподозрили в госизмене 02.11.2018
"Автомобилист" одержал в КХЛ шестую победу подряд 02.11.2018
В МИД РФ отметили связь "белокасочников" с сирийскими боевиками 02.11.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 02:43
Рубрика: Спорт

"Химки" одержали первую победу в баскетбольной Евролиге

Баскетбольный клуб "Химки" (Московская область) в пятницу вечером в Мытищах одержал свою первую победу в регулярном чемпионате мужской Евролиги 2018/19. Команда Георгиоса Барцокаса взяла верх над испанской "Гран-Канария" - 87:72.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

На арене в Мытищах пусть и не было привычного аншлага, но основные трибуны оказались заполненными. Болельщики БК "Химки" молодцы, они не отвернулись от команды после четырех поражений подряд в Евролиге, снова пришли поддержать своих любимцев.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
"Олимпиакос" проиграл в баскетбольной Евролиге ЦСКА

С другой стороны, подмосковные баскетболисты в Единой лиге ВТБ одержали уже пять побед, поэтому у любителей Игры, проживающих непосредственно в Химках (а именно здесь играет команда во втором по значимости для нее интернациональном соревновании), настроение было вполне оптимистичным.

Игроки "Химок" в пятницу получили отличную шумовую поддержку, увидели множество оригинальных и остроумных баннеров и плакатов, зарядились от болельщиков эмоциями. А клуб для своих фанатов традиционно организовал шикарное шоу перед игрой, не давал скучать в большом перерыве.

На клубном канале в одной из популярных социальных сетей велась прямая трансляции из студии, где экспертом выступил известный в прошлом центровой Виталий Носов. Специальным приглашенным гостем стала болельщица, которая у себя дома на фантастическом энтузиазме организовала музей БК "Химки".

Фото: Предоставлено Централ Партнершип
Получивший двойку школьник встретится с актерами фильма "Движение вверх"

Однако без положительного результата праздник большого баскетбола вряд ли мог состояться. Химчане сразу взялись за дело и постепенно наращивали преимущество. К большому перерыву хозяева лидировали с разницей в 16 очков. Под занавес третьей четверти перевес российского клуба достиг внушительных 25 (!) очков - 75:50. И только в концовке подопечные Барцокаса позволили себе немного сбавить обороты.

Лидер химчан Алексей Швед продолжает оставаться лучшим бомбардиром Евролиги. В матче с испанской командой он набрал 24 очка, совершив пять дальних попаданий и семь результативных передач. В активе Тони Крокера 17 очков, у Энтони Гилла - 15.

"Матч для нас был очень важным, особенно учитывая то, как мы проиграли две прошлые встречи с "Эфесом" и "Миланом" (с минимальной разницей в счете - прим. ред.). Отойти от такого, пережить случившееся было непросто, это больно, - сказал главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас. - Сейчас  нам удалось победить, команда играла солидно большую часть игрового времени. Мы имели преимущество в 25 очков, но затем вмешался человеческий фактор: дали "Гран-Канарии" возможность немного сократить разницу в счете. Но все же - не вернуться в игру! Мы в порядке, добились успеха, чего так страстно хотели".

Фото: depositphotos.com
Ученый: Правильный рацион - альтернатива допинга для спортсменов

Американский легионер "Химок" Энтони Гилл считает, что команда преуспела в обороне. "Защита - ключ к успеху. Обычно "Гран-Канария" набирает много очков, поэтому то, как мы остановили эту команду, является поводом для оптимизма. Тренер сказал: нужно хорошо защищаться, чтобы победить. И мы это сделали. Правда, в последней четверти немного расслабились, чего не должны были делать. Получили урок на будущее", - сказал спортсмен. Весьма символично, что накануне матча с "Гран-Канария" безоговорочный лидер нашей команды Алексей Швед оказался одной из центральных фигур в экспозиции на презентации общероссийской культурно-просветительской акции "ПроЧитай".

На выставленной фотографии баскетболист изображен читающим своего любимого писателя Эриха-Марию Ремарка, а именно - роман "Время жить и время умирать". У БК "Химки" в пятницу была созвучная по определению ситуацию - "жить" или "умирать". Ведь пятое подряд поражение могло поставить крест на надеждах выйти в плей-офф и вогнать болельщиков в полное уныние, а победа оставляла перспективы начать восхождение по ступеням турнирной таблицы. Благо, Швед и компания со своей задачей справились.

Результаты 5-го тура:

"Химки" (Россия) - "Гран-Канария" (Испания) - 87:72;

ЦСКА (Россия) - "Олимпиакос" (Греция) - 69:65;

"Баскония" (Испания) - "Дарюшшафака" (Турция) - 82:56;

"Фенербахче" (Турция) - "Бавария" (Германия) - 88:84;

"Барселона" (Испания) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль) - 74:58;

"Будучность" (Черногория) - "Панатинаикос" (Греция) - 67:72;

"Жальгирис" (Литва) - "Реал" (Мадрид, Испания) - 79:90;

"Милан" (Италия) - "Эфес" (Турция) - 81:80.

Положение команд:

ЦСКА, "Реал" - по 5 побед - 0 поражений;

"Фенербахче", "Милан" - по 4-1,

"Панатинаикос", "Барселона", "Эфес", "Олимпиакос" - по 3-2,

"Баскония", "Жальгирис", "Бавария" - по 2-3,

"Химки", "Маккаби", "Дарюшшафака", "Гран-Канария" - по 1-4,

"Будучность" - 0-5.

По итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата в плей-офф выйдут 8 лучших клубов.

Спорт Баскетбол
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ушаков рассказал о формате встреч Путина и Трампа
В РПЦ прокомментировали заявления Константинополя об "исчезновении УПЦ"
Росавиация: Air France не запрашивала разрешения на пролет через Россию
Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза"
Власти Керчи опровергли невыплату матпомощи пострадавшей в колледже