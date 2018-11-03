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03.11.2018 20:32
Рубрика: Общество

Иларион: Патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана

Текст: Елена Новоселова

Портал "Ииус" опубликовал комментарий главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона по поводу соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которое в субботу подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По мнению иерарха РПЦ, патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана, а соглашение между ним и президентом Украины Петром Порошенко носит исключительно политический характер.

"Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости", - сказано в комментарии митрополита.

К слову, текста пресловутого соглашения пока никто не видел. По мнению митрополита, Константинополь выполняет "заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви".

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Вот еще одна значимая цитата из комментария, которую нельзя оставить без внимания: "Патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти в Украине находится нынешний президент. Для президента же чаемый томос - спасительная соломинка, которая, как он верит, позволит ему сохранить власть на второй срок. Только не получится ли,что бумага будет выписана, а народ ее не примет".

Спровоцировав раскол, Константинопольский патриарх еще на шаг отдалил себя от мирового православия, считает владыка Иларион.

Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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