Иларион: Патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана

Портал "Ииус" опубликовал комментарий главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Волоколамского Илариона по поводу соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом, которое в субботу подписали президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей.

По мнению иерарха РПЦ, патриарх Варфоломей выполняет заказ из-за океана, а соглашение между ним и президентом Украины Петром Порошенко носит исключительно политический характер.

"Последние шаги и решения патриарха Варфоломея, включая подписание сегодняшнего соглашения, лежат вне канонического поля, а находятся исключительно в политической плоскости", - сказано в комментарии митрополита.

К слову, текста пресловутого соглашения пока никто не видел. По мнению митрополита, Константинополь выполняет "заказ из-за океана, направленный на ослабление и расчленение единой Русской церкви".

Вот еще одна значимая цитата из комментария, которую нельзя оставить без внимания: "Патриарх Варфоломей спешит выполнить этот заказ, пока не изменилась политическая конъюнктура и пока у власти в Украине находится нынешний президент. Для президента же чаемый томос - спасительная соломинка, которая, как он верит, позволит ему сохранить власть на второй срок. Только не получится ли,что бумага будет выписана, а народ ее не примет".

Спровоцировав раскол, Константинопольский патриарх еще на шаг отдалил себя от мирового православия, считает владыка Иларион.