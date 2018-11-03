Иран начал серийное производство истребителя четвертого поколения

Иран запустил серийное производство первого собственного истребителя четвертого поколения "Коусар", сообщил телеканал Press TV.

Церемония открытия производственной линии самолета прошла в субботу на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании в городе Исфаган в присутствии командующего армией страны Абдулрахима Мусави и министра обороны страны Амира Хатами.

"Коусар" оснащен бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения, компьютерной системой баллистических расчетов, многоцелевым радаром и способен нести различное вооружение.

Истребитель был впервые продемонстрирован в Иране в августе этого года, на презентации присутствовал президент ИРИ Хасан Роухани, который посидел в кабине пилота нового самолета.

Как ранее заявляли иранские военные, производство истребителя будет осуществляться в двух модификациях - с одной и двумя кабинами пилотов для обучения молодых летчиков истребительной авиации.