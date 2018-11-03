Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершит год в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается в официальном Twitter WTA Insider.
Касаткина поднялась на рекордную для себя 10-ю позицию благодаря победе на турнире в Москве. В минувшем сезоне, отметим, она также дошла до четвертьфиналов "Ролан Гаррос" и "Уимблдона". В начале года Дарья занимала 24-е место.
Впервые по итогам года Касаткина окажется в топ-10. Она не единственная из 10 сильнейших теннисисток мира, кто в первый раз заканчивает год на столь высоких позициях - также это японка Наоми Осака, голландка Кики Бертенс и Слоан Стивенс из США.
1. Симона Халеп (Румыния);
2. Ангелика Кербер (Германия);
3. Каролина Возняцки (Дания);
4. Элина Свитолина (Украина);
5. Наоми Осака (Япония);
6. Слоан Стивенс (США);
7. Петра Квитова (Чехия);
8. Каролина Плишкова (Чехия);
9. Кики Бертенс (Нидерланды);
10. Дарья Касаткина (Россия).