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03.11.2018 15:16
Рубрика: Спорт

Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA

Текст: Данила Жиляев

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершит год в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается в официальном Twitter WTA Insider.

Касаткина поднялась на рекордную для себя 10-ю позицию благодаря победе на турнире в Москве. В минувшем сезоне, отметим, она также дошла до четвертьфиналов "Ролан Гаррос" и "Уимблдона". В начале года Дарья занимала 24-е место.

Фото: РИА Новости
Дарья Касаткина: Непростые победы запоминаются больше

Впервые по итогам года Касаткина окажется в топ-10. Она не единственная из 10 сильнейших теннисисток мира, кто в первый раз заканчивает год на столь высоких позициях - также это японка Наоми Осака, голландка Кики Бертенс и Слоан Стивенс из США.

Итоговый рейтинг WTA

1. Симона Халеп (Румыния);

2. Ангелика Кербер (Германия);

3. Каролина Возняцки (Дания);

4. Элина Свитолина (Украина);

5. Наоми Осака (Япония);

6. Слоан Стивенс (США);

7. Петра Квитова (Чехия);

8. Каролина Плишкова (Чехия);

9. Кики Бертенс (Нидерланды);

10. Дарья Касаткина (Россия).

Спорт Теннис Игроки
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