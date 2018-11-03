Касаткина впервые завершит год в топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина завершит год в топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается в официальном Twitter WTA Insider.

Касаткина поднялась на рекордную для себя 10-ю позицию благодаря победе на турнире в Москве. В минувшем сезоне, отметим, она также дошла до четвертьфиналов "Ролан Гаррос" и "Уимблдона". В начале года Дарья занимала 24-е место.

Впервые по итогам года Касаткина окажется в топ-10. Она не единственная из 10 сильнейших теннисисток мира, кто в первый раз заканчивает год на столь высоких позициях - также это японка Наоми Осака, голландка Кики Бертенс и Слоан Стивенс из США.

Итоговый рейтинг WTA

1. Симона Халеп (Румыния);

2. Ангелика Кербер (Германия);

3. Каролина Возняцки (Дания);

4. Элина Свитолина (Украина);

5. Наоми Осака (Япония);

6. Слоан Стивенс (США);

7. Петра Квитова (Чехия);

8. Каролина Плишкова (Чехия);

9. Кики Бертенс (Нидерланды);

10. Дарья Касаткина (Россия).