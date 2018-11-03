Конкурс "Просвещение через книгу" объявил лауреатов

В Москве, в Храме Христа Спасителя прошло торжественное вручение дипломов и памятных призов лауреатам XIII открытого конкурса изданий "Просвещение через книгу". Издательский совет Русской Православной Церкви совместно с Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, проводят конкурс уже в тринадцатый раз.

Этот год поразил критиков и наблюдателей тематической широтой охвата и географией участников. За награды на равных бились и признанные гиганты, выпускающие духовную литературу не один год, такие как издательство Сретенского монастыря, "Политическая энциклопедия" РОССПЭН, "Сибирская Благозвонница", "Вече", "Познание", "Никея", издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, и скромные издательские отделы при епархиях.

И даже издательство при библиотеке: на борьбу с монстрами рынка отважилась Курская областная библиотека для слепых им. В.С. Алехина, отправив на конкурс цифровую версию книги Ирины Павловой "Вячеслав Клыков. Воин Святой Руси" в исполнении Нины Олешни. Куряне рискнули, и не зря, заняв почетное 3-е место в номинации "Лучшее цифровое издание" - современные тренды книгоиздания не прошли мимо конкурса "Просвещение через книгу".

"Если люди в машинах желают слушать не только попсу, но и духовную литературу, давайте дадим им ориентиры", - решили в Издательском совете РПЦ и несколько лет назад ввели номинацию "Лучшее цифровое издание".

В этом году бесспорным победителем здесь стала книга митрополита Илариона (Алфеева) "Иисус Христос. Жизнь и учение", в исполнении Игоря Ильина (издательство "Познание"). Попутно, для считающих, что Церковь и Толстой несовместимы, сообщу: в этой же номинации отметили и "Анну Каренину" - в исполнении Александра Клюквина ("Союз").

Но не классикой единой жив читатель. Издательский совет РПЦ под председательством митрополита Калужского и Боровского Климента в своих проектах никогда не ограничивается ни общепризнанными именами, ни рамками Садового кольца, делая правилом поддержку авторов из глубинки. Это касается и ставшей уже значимым событием культурной жизни страны Патриаршей литературной премии, и конкурса литературных произведений, написанных детьми - "Лето Господне".

Не стал исключением и конкурс "Просвещение через книгу". Кроме произведений, написанных именитыми авторами, - митрополитом Волоколамским Иларионом (Алфеевым), митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным, митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, лауреатами стали книги писателей, еще малоизвестных широкой публике.

"Поддержать издателей, публикующих некоммерческую литературу, тех, кто вкладывается в духовное возрождение страны, одна из задач конкурса, и особенно важна такая поддержка издательствам и авторам из регионов", - считает митрополит Калужский и Боровский Климент.

Далеко от столиц - не значит вне культурной и духовной жизни. Эту мысль подтвердило издательство "Шико-Севастополь", сделавшее ставку на произведение маститого Дмитрия Володихина "Доброволец", и не проигравшего. А вот издательский отдел Нижегородской епархии выпустил работу своего автора - архимандрита Тихона (Затекина) "Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея России. Жизнь и подвиг", и тоже стало лауреатом.

Издательство Гжельского госуниверситета, представив исследование Вадима Никонова и Натальи Ушатовой о Церкви и политических репрессиях 1920-1950 годов, заслужено получило свою награду. Отмечены также издательство Саратовской митрополии, выпустившее труд священника Максима Плякина "Собор Саратовских святых. Сборник житий", издательство Шадринской и Далматской епархии с книгой игумена Варнавы (Аверьянова) "Стопами отца Антонина: от Батурино до Перми. Путешествия и приключения семинариста Андрея Капустина во время его жительства в Сибири (1817-1836 гг.)".

В этом году на конкурс "Просвещение через книгу" было представлено много исторических исследований. Некоторые уникальны. Огромный интерес, к примеру, представляет книга "Священный Собор: к 100-летию Всероссийского Церковного Собора 1917-1918 гг. и восстановление Патриаршества в Русской Православной Церкви", выпущенная Издательством Московской Патриархии под общей редакцией епископа Балашихинского Николая. Книга-осмысление Бориса Тарасова "Дело идет об истине… О России. Исторические воззрения русских мыслителей и писателей ХIХ века" (издательство "Алетейя").

Фундаментальный труд Лидии Головковой и Ольги Хайловой "Верность Церкви Христовой в испытаниях сохранившие. 1937-2017" (Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета).

Внимание читателей уже завоевали биографии апостолов Петра и Павла, написанные митрополитом Иларионом (Алфеевым), "Ответы на вопросы" митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, размышления митрополита Саратовского и Вольского Лонгина "Полюбить Церковь", работа Константина Ковалева-Случевского "Евдокия Московская", "Видимое невидимое" Александрины Вигилянской.

Книгу Нины Петровой "Война глазами детей. Свидетельства очевидцев" стоит в обязательном порядке рекомендовать для уроков истории в школе, а работа Максима Кузнецова "Российское неоязычество. История, идеи, мифы" достойна изучения в университетах.