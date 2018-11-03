Квантовые и биотехнологии захватили школьников в "Сколково"

Сегодня они тестируют кибербезопасность и пишут код для умных роботов. Завтра - экспериментируют с арктической фитоустановкой. Квантовые сенсоры, молекулярная биология, 3D - дизайн и "большие данные", - в новые технологии студенты Международной гимназии Сколково погружаются с головой. Пока в ней 540 учеников, большинство - дети сотрудников сколковских компаний, но есть и обычные ребята, которые буквально "живут" наукой, и победители школьных олимпиад.

- Нельзя сказать, что "сколковские" дети умнее или талантливее других. Это обычные ребята. Некоторым из них действительно нравятся исследования, биотехнологии, - говорит учитель биологии Гимназии Сколково, лаборант-исследователь в Российского онкологического центра им. Н. Н. Блохина Антон Фрыкин. - Например, недавно начали новый проект - "арктические грядки", оборудование для которого предоставил резидент "Сколково" - "Фитоинтех".

Установка в кабинете биологии похожа на ферму для космической станции, но предназначена для Крайнего Севера: под ультрафиолетом медленно растут семена пшеницы, чечевицы и расторопши. А школьники процесс контролируют: рассчитывают оптимальную температуру, режим орошения, интенсивность освещения.

В соседнем классе учеников встречает дружелюбный робот в костюме первоклашки. Может поздороваться, пожать вам руку и даже станцевать. Ребята пишут ему новую программу - хотят "прокачать" электронные мозги. Рядом шестиклассник Тимофей готовится к соревнованиям "Сумо роботов" - сам проектирует на компьютере новые устойчивые колеса для механического "бойца" и печатает их на 3D-принтере.

- Папа программист, мама - диджитал-дизайнер. Они разрабатывают в "Сколково" сервис "Виртуальный диетолог". А мне больше нравится работать руками - собирать не виртуальных, а реальных роботов, - говорит Тимофей. - Видите эти насечки на колесах? Я залью в них силикон, чтобы улучшить сцепление с поверхностью.

У восьмиклассников - работа посерьезнее: они собирают автономного погрузчика, способного самостоятельно проанализировать лежащий перед ним объект и доставить его в пункт назначения. Юные конструкторы уже вступили в движение профессионалов WorldSkills и вышли в финал чемпионата "Московские мастера" по компетенции "Мобильная робототехника".

Для учеников гимназии открыты лаборатории и хакспейсы в Технопарке Сколково. Им читают лекции профессоры из Сколковского института науки и технологий, состоявшиеся ученые. На днях был запущен совместный проект с Российским квантовым центром. По сути, это школьный кружок - но "высокого полета". Кандидаты физико-математических наук познакомят детей с основами волновой оптики, квантовой механики и физики, с квантовыми коммуникациями, вычислениями, новыми сенсорами.

Некоторые резиденты "Сколково" - лидеры в своей отрасли - не просто читают школьникам лекции, но и присматривают будущие кадры.

- Наше сотрудничество с гимназией инновационного центра "Сколково” началось в апреле 2018 года, - говорит Валерия Шаховцева, менеджер образовательных программ Group-IB. - Для учащихся 4-7 и 8-11 классов мы разработали программы лекций и мастер классов по кибербезопасности. Младшим студентам гимназии мы рассказываем базовые вещи - про компьютерные технологии, интернет и его место в нашей жизни, а также про риски и угрозы, которые могут подстерегать пользователей в сети. Мы используем примеры из реальной жизни и объясняем ребятам, почему опасно заходить на сомнительные сайты, использовать слабые пароли для социальных сетей и не устанавливать ПО с неофициальных ресурсов. Для учеников старших классов проводим воркшопы, в рамках которых рассказываем про индустрию 4.0 и тренды киберпреступности. На примере реальных расследований киберпреступлений, проведенных нашими эксперты из Лаборатории криминалистики, мы объясняем, какие инструменты и методы используют хакеры для атак на банки и критическую инфраструктуру. И конечно, даем практические советы, как минимизировать киберриски.

Всего в гимназии открыты более 70 программ дополнительного образования по шести направлениям: естественные и инженерные науки, искусство, языки, спорт и раннее развитие. Кроме того, здесь постоянно работают кафедры русского языка и литературы, математики, естественных и общественных наук, иностранных языков, искусств, дизайна и технологии, физической культуры.

- Новые знания, новая наука формируется рядом. И очень важно постараться переложить на язык детей то, чем занимаются участники Инновационного центра "Сколково" прямо сейчас. Мы хотим вдохновить детей на проектно-исследовательскую работу. Начинали с того, что сами родители школьников приходили к нам читать лекции, давали мастер-классы. Сейчас эта работа поставлена на поток, - говорит директор гимназии Оксана Демьяненко. - В ближайшие три года мы хотим реализовать программу "Инженер будущего": это и космические, и атомные и медицинские, квантовые технологии, технологический дизайн. Дети должны же на уровне школы понимать, что происходит в современной науке.

В школе доступно 5 языков, в том числе китайский. Английский и некоторые предметы преподают носители языка. Первый выпуск гимназии был всего 4 человека, второй - шесть человек. Средний балл выпускников по лучшим трем результатам сдачи экзаменов ЕГЭ - 202 балла. Но, что особенно важно, в гимназии реализуется программа Международного бакалавриата (International Baccalaureate). То есть, выпускники могут получить аттестат не только российского, но и международного образца, который котируется на всех континентах. Поступить с ним можно даже в Оксфорд и Стэнфорд.

Мнение

- Гимназия в "Сколково", Летово, иркутская частная школа, которая создается при поддержке Ростеха, другие крупные проекты, - их стоит рассматривать как инновационный сегмент "не для всех", как площадки для апробации передовых технологий в образовании. Это очень важная миссия, - считает директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. - Многие из них получают бюджетное финансирование на реализацию образовательных программ, многие дают стипендии и скидки талантливым детям. И абсолютное большинство таких школ идет по пути интеграции основного и дополнительного образования. То есть, дают не только предметные знания, но и личностное развитие.