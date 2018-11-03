Легойда: Соглашение не означает создания украинской церкви

В РПЦ прокомментировали документ, который подписали президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей.

"Соглашение между государством Украина и Константинопольским патриархатом не означает создание украинской церкви",- передает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал главы синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Ранее в своем Tвиттере Порошенко заявил, что завершается подготовка к собору, на котором будет вручен томос на автокефалию украинской церкви.