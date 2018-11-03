"Лидеры России" переходят к новому этапу

Новости

В УПЦ МП указали на неграмотность константинопольского архиепископа 09:46
Курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на три километра 08:44
На Кубани при столкновении поезда и КамАЗа пострадали 18 человек 08:43
Саркози: Антироссийские санкции привели к непредвиденному эффекту 08:16
На выборах губернатора в Приморье не будет кандидата от КПРФ 07:57
В УПЦ назвали сюрреализмом слова Константинополя о церкви на Украине 07:39
Хейли раскритиковала ООН за резолюцию по Кубе 07:33
Twitter удалил тысячи аккаунтов за призывы бойкотировать выборы в США 07:10
Во Флориде увеличилось число жертв стрельбы в студии йоги 06:47
Британец получил срок за письмо с угрозами в адрес Терезы Мэй 06:26
США восстановят все снятые в 2015 году санкции против Ирана 06:22
Один из японских островов ушел под воду 05:30
Трамп: Быть в браке со мной не так уж и легко 05:05
Пилот мотодельтаплана пострадал во время крушения под Волгоградом 04:32
Автобус с детьми попал в ДТП в Колумбии 04:24
На Курилах произошло землетрясение магнитудой 5,7 04:01
Президент США с супругой досрочно проголосовали на выборах в Конгресс 03:48
Во Флориде четыре человека ранены в результате стрельбы в студии йоги 03:10
Трамп пожелал удачи задержанному за драку актеру Алеку Болдуину 02:37
США и Турция взаимно отменили санкции в отношении министров 02:13
Эрдоган: Приказ убить Хашкаджи исходил от руководства Саудовской Аравии 01:30
Священник повредил десять надгробий на кладбище в Харькове 01:24
Перевозчики потребовали блокировки сервиса BlaBlaCar 01:00
Дело судмедэксперта по делу "мальчика из Балашихи" не вернут прокурору 00:44
Очередная подозрительная посылка была отправлена миллиардеру Стейеру 00:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Что изменится в жизни россиян в последний осенний месяц
Сколько россияне переплачивают за жилье
Сколько россияне переплачивают за жилье
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
Задайте вопрос послу Италии в РФ Паскуале Терраччано
03.11.2018 09:25
Рубрика: Власть

"Лидеры России" переходят к новому этапу

Текст: Айсель Герейханова
В воскресенье начнется второй этап конкурса "Лидеры России” - дистанционный отбор. Первые тесты на выявление способностей пройдут уже в начале следующей недели: с 8:00 5 ноября до 8:00 7 ноября. Накануне у участников будет возможность ознакомиться с демонстрационной версией тестов. Об этом "РГ” рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко. Он также пояснил, что в составе дистанционного этапа появились новые тесты. "Так, в разделе способностей будет тест на абстрактное мышление. А в разделе тестов на общие знания - тест по русскому языку”, - сообщил Безручко.
Фото: Айсель Герейханова/РГ Фото: Айсель Герейханова/РГ
Фото: Айсель Герейханова/РГ

В прошлом году тест на общие знания был первым, но на этот раз он пройдет после теста на способности - с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября. Безручко объяснил такую рокировку обращениями участников. "В прошлом году многие люди жаловались, говорили: "У меня способности высокие, потенциал большой, а вот я срезался на проверке общих знаний. В этом году мы пошли им навстречу”. Но, по словам Безручко, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. "Ты пройдешь дальше, но если общих знаний нет, остановишься на втором этапе”, - объяснил он.

Последний тест дистанционного этапа будет направлен на выявление управленческого потенциала и пройдет в первых числах декабря. На каждый из трех блоков тестирования будет отведено двое суток. Важно, что время для прохождения каждого блока - местное, то есть участник проходит тест в соответствии со временем того региона, который он указал при регистрации. Тест способностей займет примерно час, тест на общие знания - около 40 минут, тест оценки потенциала рассчитан на два часа.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Каждая седьмая заявка на конкурс "Лидеры России" от УрФО поступила из Югры

Безручко говорит о важности всех тестов для отбора лидеров России. "Первый этап тестирования проверяет способности руководителя к анализу вербальной, числовой информации, а также к абстрактному мышлению. Общие знания о России нужны, потому что у нас конкурс "Лидеры России”. Поэтому тут будут проверяться знания языка, культуры, географии, экономики и права России.  Управленческий потенциал - это комплексный тест, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности”, - пояснил он.

В дополнение к тестам на дистанционном этапе для оценки видеоинтервью будет использован ИИ - искусственный интеллект. В этом году это будет сделано в пилотном режиме, и результат не повлияет на выход в полуфинал.

По опыту прошлого года, после каждого этапа тестирования, будут проходить около трети участников, говорит Безручко. Точный процент, по его словам, зависит от того, в каком федеральном округе находится участник. "Где-то конкуренция пожестче, например, в ЦФО. Там, где меньше людей заявилось, она помягче. Но надо понимать, что все равно на конечном третьем тесте все участники будут сравниваться не только по федеральным округам, но и по общей федеральной выборке. На тесте потенциала будут применяться одновременно два условия: нужно быть не слабее середины общей федеральной выборки и одновременно войти в число лучших по своему федеральному округу”, - рассказывает председатель экспертного совета "Лидеров России”.

Конкурс "Лидеры России" по числу заявок побил рекорд прошлого года

Безручко уточнил, что в этом году некоторые задания дистанционного этапа довольно простые, но при этом темп, с которым их надо будет выполнять, очень высокий. "Мы старались не задирать планку относительно прошлого года”, - сказал он. База вопросов каждого из тестов полностью обновлена, и ранее они нигде не использовались. Поэтому опыт прохождения аналогичных тестов даже в конкурсе "Лидеры России” прошлого года не поможет участникам.

После дистанционного этапа участникам, показавшим наилучшие результаты, в январе-феврале 2019 года предстоят региональные полуфиналы, а в марте пройдет финал, в ходе которого определятся 100 победителей. В награду они получат год наставничества от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей и смогут присоединиться к обучающей программе, разработанной специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Триста финалистов конкурса также ждут образовательные гранты на обучение в размере одного миллиона рублей.

"Лидеры России" - это флагманский проект президентской инициативы "Россия - страна возможностей", которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для профессионалов, студентов, школьников, а также руководителей из государственного и частного сектора. Конкурс проводится уже второй год подряд. В этом году больше 200 тысяч человек подали свои заявки для участия в конкурсе.

Власть Работа власти Внутренняя политика Власть Работа власти Госуправление
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Ставки по вкладам в крупных российских банках достигли максимума
Ушаков рассказал о формате встреч Путина и Трампа
В УПЦ назвали сюрреализмом слова Константинополя о церкви на Украине
США восстановят все снятые в 2015 году санкции против Ирана
Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза"