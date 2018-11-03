"Лидеры России" переходят к новому этапу

В воскресенье начнется второй этап конкурса "Лидеры России” - дистанционный отбор. Первые тесты на выявление способностей пройдут уже в начале следующей недели: с 8:00 5 ноября до 8:00 7 ноября. Накануне у участников будет возможность ознакомиться с демонстрационной версией тестов. Об этом "РГ” рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко. Он также пояснил, что в составе дистанционного этапа появились новые тесты. "Так, в разделе способностей будет тест на абстрактное мышление. А в разделе тестов на общие знания - тест по русскому языку”, - сообщил Безручко.

В прошлом году тест на общие знания был первым, но на этот раз он пройдет после теста на способности - с 8:00 19 ноября до 8:00 21 ноября. Безручко объяснил такую рокировку обращениями участников. "В прошлом году многие люди жаловались, говорили: "У меня способности высокие, потенциал большой, а вот я срезался на проверке общих знаний. В этом году мы пошли им навстречу”. Но, по словам Безручко, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. "Ты пройдешь дальше, но если общих знаний нет, остановишься на втором этапе”, - объяснил он.

Последний тест дистанционного этапа будет направлен на выявление управленческого потенциала и пройдет в первых числах декабря. На каждый из трех блоков тестирования будет отведено двое суток. Важно, что время для прохождения каждого блока - местное, то есть участник проходит тест в соответствии со временем того региона, который он указал при регистрации. Тест способностей займет примерно час, тест на общие знания - около 40 минут, тест оценки потенциала рассчитан на два часа.

Безручко говорит о важности всех тестов для отбора лидеров России. "Первый этап тестирования проверяет способности руководителя к анализу вербальной, числовой информации, а также к абстрактному мышлению. Общие знания о России нужны, потому что у нас конкурс "Лидеры России”. Поэтому тут будут проверяться знания языка, культуры, географии, экономики и права России. Управленческий потенциал - это комплексный тест, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности”, - пояснил он.

В дополнение к тестам на дистанционном этапе для оценки видеоинтервью будет использован ИИ - искусственный интеллект. В этом году это будет сделано в пилотном режиме, и результат не повлияет на выход в полуфинал.

По опыту прошлого года, после каждого этапа тестирования, будут проходить около трети участников, говорит Безручко. Точный процент, по его словам, зависит от того, в каком федеральном округе находится участник. "Где-то конкуренция пожестче, например, в ЦФО. Там, где меньше людей заявилось, она помягче. Но надо понимать, что все равно на конечном третьем тесте все участники будут сравниваться не только по федеральным округам, но и по общей федеральной выборке. На тесте потенциала будут применяться одновременно два условия: нужно быть не слабее середины общей федеральной выборки и одновременно войти в число лучших по своему федеральному округу”, - рассказывает председатель экспертного совета "Лидеров России”.

Безручко уточнил, что в этом году некоторые задания дистанционного этапа довольно простые, но при этом темп, с которым их надо будет выполнять, очень высокий. "Мы старались не задирать планку относительно прошлого года”, - сказал он. База вопросов каждого из тестов полностью обновлена, и ранее они нигде не использовались. Поэтому опыт прохождения аналогичных тестов даже в конкурсе "Лидеры России” прошлого года не поможет участникам.

После дистанционного этапа участникам, показавшим наилучшие результаты, в январе-феврале 2019 года предстоят региональные полуфиналы, а в марте пройдет финал, в ходе которого определятся 100 победителей. В награду они получат год наставничества от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей и смогут присоединиться к обучающей программе, разработанной специально для подготовки высшего кадрового резерва страны. Триста финалистов конкурса также ждут образовательные гранты на обучение в размере одного миллиона рублей.

"Лидеры России" - это флагманский проект президентской инициативы "Россия - страна возможностей", которая объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты для профессионалов, студентов, школьников, а также руководителей из государственного и частного сектора. Конкурс проводится уже второй год подряд. В этом году больше 200 тысяч человек подали свои заявки для участия в конкурсе.