"Матч ТВ" покажет старт нового сезона Еврохоккейтура

Сборная России готовится стартовать в новом сезоне Еврохоккейтура, 8 ноября стартует первый этап соревнований - Кубок Карьяла. Игры турнира с участием нашей национальной команды покажет "Матч ТВ".

Как сообщает пресс-служба телеканала, освещать игры финского этапа Евротура будет не только федеральный "Матч ТВ", но также тематические каналы "Матч! Игра" и "Матч! Арена", также трансляции будут доступны на сайте телеканала и в приложении "Матч Клуб".

Игры Кубка Карьяла пройдут с 8 по 11 ноября в Хельсинки на "Хартвалл Арене", одна вынесенная игра состоится в Чехии. И вот где можно будет посмотреть матчи сборной России в прямом эфире.

8 ноября

"Матч! Игра"

19:25. Россия - Финляндия. Прямая трансляция. Комментатор - Роман Скворцов.

10 ноября

"Матч ТВ"

13:55. Россия - Швеция. Прямая трансляция. Комментаторы - Юрий Розанов, Леонид Вайсфельд.

11 ноября

"Матч ТВ", "Матч! Арена"

14:25. Россия - Чехия. Прямая трансляция. Комментаторы - Александр Ткачев, Александр Хаванов.