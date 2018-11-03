Власти США намеренно затягивают процесс выдачи виз для работы в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке представителям тех государств, чья линия идет вразрез с американской. На это в субботу обратили внимание в МИД РФ, приведя в качестве примера ситуацию с выдачей визы начальнику отдела ведомства Константину Воронцову, который отвечает за работу российской делегации в первом комитете Генассамблеи ООН.

Вашингтон уже четыре месяца тянет с выдачей визы этому чиновнику. Во внешнеполитическом ведомстве назвали такие приемы США "новым инструментом разоружения" делегаций своих партнеров по диалогу. "Если вы безропотно следуете указаниям из Вашингтона и слепо поддерживаете любую американскую прихоть, то виза для участия в мероприятиях ООН вам, естественно, выдается, - поясняется в тексте заявления. - Совсем другое дело, если вы просто отстаиваете суверенные интересы своего государства, которые, понятно, отнюдь не всегда должны совпадать с американскими. Тогда у вас возникают проблемы с получением американской визы на площадку ООН в Нью-Йорке".

"Вашингтон перестал понимать, что мы собираемся в первом комитете ГА ООН для поиска взаимоприемлемых путей укрепления международной безопасности, а не для слепого выполнения любой американской команды, как это последнее время делают некоторые так называемые союзники США", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

В Москве напомнили, что право принимать штаб-квартиру ООН было даровано в середине прошлого века США, которые взяли на себя обязательство всемерно способствовать работе организации, в том числе выдавать визы всем официальным представителям государств, направляемым в Нью-Йорк на мероприятия всемирной структуры. Сейчас США "грубейшим образом нарушают свои обязательства", перекрывая доступ в ООН представителям тех делегаций, мнение которых им не нравится. "Получается, что американская сторона вдруг вздумала в одностороннем порядке сама определять, кто из нас с вами достоин места в ООН, а кто нет", - резюмировали в российском ведомстве.

Представитель МИД России обратился к секретариату ООН с просьбой "доложить об этом грубом нарушении устава" генсекретарю организации.