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03.11.2018 18:40
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития оценит влияние ведомственных приказов на бизнес

Текст: Татьяна Шадрина

Минэкономразвития займется оценкой влияния на бизнес уже вышедших федеральных нормативных актов. Как отмечается в сообщении ведомства, экспертиза будет проходить в три этапа.

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Первый этап - профильное ведомство должно будет проанализировать реальные эффекты от действия своего нормативного акта. Второй - свою позицию выскажут эксперты и деловое сообщество. Третий - Минэкономразвития даст свое заключение по нормативному акту. Этом поможет внести в документ поправки, чтобы убрать избыточные нормы. Окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по административной реформе. Если же там сочтут, что норматив не имеет "изъянов", то он сохранит свое действующее регулирование.

В Минэкономразвития поступило почти 150 предложений от предпринимателей и экспертного сообщества о проведении оценки фактического воздействия нормативных актов. Из них были отобраны 17 наиболее значимых для бизнеса документов в сфере охраны окружающей среды, транспорта, обращения с отходами, торговлм.

Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития
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