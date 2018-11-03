Минэкономразвития оценит влияние ведомственных приказов на бизнес

Минэкономразвития займется оценкой влияния на бизнес уже вышедших федеральных нормативных актов. Как отмечается в сообщении ведомства, экспертиза будет проходить в три этапа.

Первый этап - профильное ведомство должно будет проанализировать реальные эффекты от действия своего нормативного акта. Второй - свою позицию выскажут эксперты и деловое сообщество. Третий - Минэкономразвития даст свое заключение по нормативному акту. Этом поможет внести в документ поправки, чтобы убрать избыточные нормы. Окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по административной реформе. Если же там сочтут, что норматив не имеет "изъянов", то он сохранит свое действующее регулирование.

В Минэкономразвития поступило почти 150 предложений от предпринимателей и экспертного сообщества о проведении оценки фактического воздействия нормативных актов. Из них были отобраны 17 наиболее значимых для бизнеса документов в сфере охраны окружающей среды, транспорта, обращения с отходами, торговлм.