Минувший октябрь стал самым теплым за последние 120 лет

Октябрь 2018 года стал самым теплым в истории регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в России с 1891 года. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

В любой точке страны среднемесячная температура воздуха была выше нормы. Например, на европейской территории - выше на 2-3 градуса, в Сибири - на 3-8 градусов, на Дальнем Востоке - на 3-6 градусов. Но самая большая положительная аномалия была в Арктике - на севере Карского моря. Там среднемесячная температура превысила норму на 10 градусов.

Но не только в России в октябре было намного теплее обычного. Так, на Аляске на 3-6 градусов выше нормы, в Восточной и Центральной Европе, в Казахстане, на Ближнем Востоке и в Северной Африке - более чем на 2 градуса. Но есть и такие регионы, где в среднем за месяц оказалось холоднее обычного. Это, прежде всего, Канада и значительная часть США, где было ниже нормы на 2-4 градуса, а также некоторые территории Китая и Индии и северная акватория Атлантического океана.