Очередная подозрительная посылка была отправлена миллиардеру Стейеру

Новая подозрительная посылка была перехвачена сотрудниками ФБР. На этот раз адресатом стал американский миллиардер Том Стейер, известному своей поддержкой Демократической партии и не раз перечислявшему средства на партийные нужды.

Что было в посылке - не уточняется.

"ФБР подтверждает, что посылка, внешне схожая с найденными ранее, обнаружена накануне вечером в Калифорнии, она предназначалась Тому Стейеру", - передает ТАСС официальный комментарий ведомства.

Неделю назад Стейер уже получал подозрительную посылку. Кроме него посылки отправляли в адрес политических оппонентов Дональда Трампа - экс-президенту США Бараку Обаме, бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон, финансисту Джорджу Соросу, актер Роберту Де Ниро.