Один из японских островов ушел под воду

Небольшой островок Эсанбэ Ханакита Кодзима, располагавшийся к западу от островов Курильской гряды, бесследно исчез. Об этом в пятницу написала британская газета The Guardian.

"Необитаемый остров, скорее всего, ушел под воду", - цитирует издание "Интерфакс". Отмечается, что остров Эсанбэ возвышался над уровнем воды всего лишь на 1,4 метра. В сентябре исчезновение кусочка суши заметили жители села Саруфуцу на побережье северной части острова Хоккайдо.

В данный район были направлены разведывательные суда, которые подтвердили факт исчезновения Эсанбэ. После этого возникло предположение о том, что остров скрылся под водой.

Эсанбэ был одним из 158 островков, которым японское правительство дало наименования в 2014 году. Это было сделано, чтобы подтвердить свои права на территории и расширить исключительную экономическую зону. Все островки по-прежнему остаются незаселенными.