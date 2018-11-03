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03.11.2018 05:30
Рубрика: В мире

Один из японских островов ушел под воду

Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Небольшой островок Эсанбэ Ханакита Кодзима, располагавшийся к западу от островов Курильской гряды, бесследно исчез. Об этом в пятницу написала британская газета The Guardian.

Фото: www.fws.gov
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"Необитаемый остров, скорее всего, ушел под воду", - цитирует издание "Интерфакс". Отмечается, что остров Эсанбэ возвышался над уровнем воды всего лишь на 1,4 метра. В сентябре исчезновение кусочка суши заметили жители села Саруфуцу на побережье северной части острова Хоккайдо.

В данный район были направлены разведывательные суда, которые подтвердили факт исчезновения Эсанбэ. После этого возникло предположение о том, что остров скрылся под водой.

Эсанбэ был одним из 158 островков, которым японское правительство дало наименования в 2014 году. Это было сделано, чтобы подтвердить свои права на территории и расширить исключительную экономическую зону. Все островки по-прежнему остаются незаселенными.

В мире Восточная Азия Япония
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